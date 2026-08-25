مدیر تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست یک بر صفر مقابل تراکتور گفت: این شکست برای ما غیرقابل پیش‌بینی بود.

جوان آنلاین: محسن خلیلی، مدیر تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل تراکتور در هفته سوم لیگ برتر فوتبال کشورمان، اظهار کرد: به بچه‌ها و کادر فنی خسته نباشید می‌گویم، باخت غیرقابل پیش‌بینی بود. اگر از فرصت‌ها استفاده نکنید، جریمه می‌شوید و این ذات فوتبال است.

وی افزود: بعد از اتفاقاتی که رخ داده، پوست‌اندازی که صورت گرفته و تغییرات زیادی که داشتیم، این انتظار وجود داشت که عدم هماهنگی در هفته‌های اول به چشم بیاید. نمی‌توان این موضوع را تقصیر جوان‌گرایی بدانیم یا بگوییم جوانان ما گل نزدند. این اتفاق برای بزرگ‌ترهای تیم هم رخ می‌دهد.

مدیر تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: این اشتباهات باید برای ما تجربه شود و به آینده امیدوار شویم. تغییرات خیلی زیادی داشتیم، تغییر ۱۰ بازیکن بالاخره تاثیر خودش را می‌گذارد. ان‌شاءالله زودتر به هماهنگی لازم برسیم تا بتوانیم خواسته‌های هواداران را برآورده کنیم و آن پرسپولیسی که دوست دارند شویم.

خلیلی خاطرنشان کرد: در فوتبال اشتباهات طبیعی است و جوانان با همین اشتباهات با تجربه می‌شوند. خودمان هم وقتی ۱۷-۱۸ ساله بودیم، اشتباهاتی می‌کردیم که بعد از ۵-۱۰ سال بازی، دیگر آن اشتباهات را نداشتیم. این بهای جوانگرایی است اما نمی‌توان جوانان را مقصر دانست. کل تیم شکست خورده است، باید معایب‌مان را پیدا کرده و با انگیزه به لیگ برگردیم و امتیازات هفته‌های بعدی را بگیریم.