جوان آنلاین: بر اساس تصویر رصدشده از وضعیت دریایی منطقه خلیج فارس، چندین نفتکش مرتبط با عربستان سعودی در حال حرکت به سمت جنوب و دور شدن از محدوده تنگه هرمز هستند.
طی روزهای اخیر و همزمان با انتشار شایعاتی درباره توافق ایران و عمان برای ساماندهی تردد کشتیها در تنگه هرمز، حدود ۱۱ نفتکش سعودی در نزدیکی این آبراه و در محدوده انتظار مستقر شده بودند. گزارشها از کاهش شدید تردد در هرمز و ادامه احتیاط شرکتهای کشتیرانی در عبور از این مسیر راهبردی حکایت دارد.
در تصویر، نام نفتکشهایی از جمله WEDYAN، SHADEN، DALL، AMJAD و AMAD دیده میشود که در مسیر جنوبی، به سمت دریای عرب حرکت میکنند. در میان آنها نفتکشهای بزرگ نفت خام، از جمله VLCCها، قابل مشاهدهاند. همچنین مسیر خروجی از آبهای عمان عبور کرده است.