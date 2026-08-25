جوان آنلاین:دولت کانادا امروز (سه‌شنبه) در پی شکست مذاکرات و تشدید تنش‌های تجاری میان دو کشور، از اعمال مجموعه‌ای از تعرفه‌های گمرکی تلافی‌جویانه علیه ایالات متحده خبر داد.

یک مقام رسمی کانادایی اعلام کرد که با توجه به اینکه روابط تجاری دو کشور در بدترین بحران خود در دهه‌های اخیر قرار دارد، جزئیات این تصمیم امروز منتشر خواهد شد.

در این میان، «مارک کارنی»، نخست‌وزیر کانادا، پیش‌تر اعلام کرده بود که دولت ممکن است از اصل «دلار در برابر دلار» (معامله با ارزش برابر) چشم‌پوشی کرده و به سمت اقدامات هدفمندتر برای حمایت از کارگران و شرکت‌های داخلی کانادایی حرکت کند.

این اقدام کانادا، پاسخی مستقیم به تعرفه‌های ۵۰ درصدی ایالات متحده بر برخی کالاهای کانادایی است که از ۲۲ اوت اجرایی شده بود. همچنین، پیش از این دونالد ترامپ تهدید کرده بود که از اول ژانویه ۲۰۲۷، تعرفه ۵۰ درصدی دیگری را بر خودروها، قطعات یدکی و فولاد کانادایی اعمال خواهد کرد.