کد خبر: 1375987
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۴
ورزش » ساير

درخواست عجیب AFC توسط استقلال رد شد

AFC در حالی که پیشنهاد کنفدراسیون فوتبال آسیا برای میزبانی استقلال در ورزشگاه حریفان با مخالفت باشگاه همراه شد، آبی‌پوشان بصره عراق را به‌عنوان گزینه اصلی میزبانی خود انتخاب کرده‌اند.

جوان آنلاین: در حالی که وضعیت میزبانی تیم فوتبال استقلال از رقبای خود در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشنهادی متفاوت را به باشگاه استقلال ارائه کرده بود؛ پیشنهادی که در صورت پذیرش می‌توانست شرایطی کم‌سابقه را برای نماینده ایران رقم بزند.

بر اساس این پیشنهاد استقلال می‌توانست دیدارهای خانگی خود مقابل برخی از حریفان آسیایی را در ورزشگاه اختصاصی همان تیم برگزار کند. به عنوان مثال در دیدار استقلال برابر شباب الاهلی امارات که آبی‌پوشان در برنامه مسابقات میزبان این تیم هستند ورزشگاه راشد دبی ورزشگاه اختصاصی شباب الاهلی به عنوان محل برگزاری مسابقه مورد استفاده قرار گیرد.

در چنین شرایطی استقلال عملاً در هر دو دیدار رفت و برگشت برابر برخی از رقبای خود در کشور حریف به میدان می‌رفت؛ اتفاقی که از نظر باشگاه استقلال قابل قبول نبود و پیشنهاد مطرح‌شده با مخالفت آبی‌پوشان همراه شد.

این موضوع در شرایطی مطرح شد که کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل مشکلات مربوط به تعیین ورزشگاه استاندارد و شرایط میزبانی در ایران، برگزاری دیدارهای خانگی نمایندگان کشورمان در زمین بی‌طرف را در دستور کار قرار داده بود. پیش از این نیز شهر بصره عراق به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی میزبانی استقلال مطرح شده بود.

باشگاه استقلال نیز در ادامه تلاش‌های خود برای حفظ شرایط میزبانی، ورزشگاه شهر بصره را به عنوان گزینه اصلی معرفی کرد و موضوع برگزاری دیدارهای خانگی این تیم در این شهر را پیگیری کرد. بصره همچنان یکی از مهم‌ترین گزینه‌های میزبانی آبی‌پوشان در لیگ نخبگان آسیا بوده و موضوع انتخاب نهایی ورزشگاه نیز در تعامل با AFC دنبال شده است.

در صورت تأیید نهایی کنفدراسیون فوتبال آسیا، استقلال دیدارهای خانگی خود در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا را در بصره برگزار خواهد کرد تا برخلاف پیشنهاد اولیه، آبی‌پوشان حداقل از امتیاز میزبانی اسمی و شرایط برابرتر نسبت به حریفان خود برخوردار باشند.

برچسب ها: AFC ، استقلال ، استقلال 
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

واکنش‌ها به «تحریم‌های اقتصادی خفه‌کننده» ترامپ

ملت ایران هرگز خیانت‌های فرانسه را فراموش نمی‌کند!

ناامیدی ترامپ؛ پشت پرده تهدید‌های مکرر علیه ایران

تنش تل‌آویو و آنکارا به مدیترانه کشیده شد؛ نگرانی از حضور دریایی ترکیه در سوریه

ترامپ هیچ برگ برنده‌ای ندارد!

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد

«عهد ما انتقام» در چهلمین روز خاکسپاری امام شهید

اردبیل در مسیر توسعه گردشگری خارجی 

نظامی آمریکایی: ترامپ شکست‌خورده است!

ایران تاب‌آور در مصاف زنجیره‌های راهبردی

کارنامه فاجعه‌بار ترامپ در غرب آسیا

مهندسی معکوس؛ جنگی که پس از پایان نبرد آغاز می‌شود

جنگ با ایران یک اشتباه راهبردی بود!

فرودگاه نجران و پالایشگاه آرامکو را هدف قرار دادیم

سردار کارگر: بی‌حجابی و ولنگاری نتیجه ترک فعل دستگاه‌های مسئول است

غریب آبادی: توهم ترامپ دریاره تنگه هرمز را اصلاح می‌کنیم

ترامپ فاسدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است!

اگر دنبال پایان جنگ نباشند چه؟!

خطابه آقای خاتمی فاقد حداقل عقلانیت بود

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

کنکور ۱۴۰۵ در ایستگاه پایانی/ آزمون گروه‌های ریاضی و انسانی برگزار شد

نوبت حل مسائل

گرمای طاقت فرسا ۱۴ هزار آلمانی را به کام مرگ فرستاد

پیوند خانه و مسجد بچه‌ها را رشد می‌دهد

شورا‌های عالی نباید در امور اجرایی دانشگاه‌ها دخالت کنند

تأمین برق صنایع باید با اولویت حفظ تولید و اشتغال دنبال شود

بارسلونا مهاجم می‌خواهد

حسد همچون شراره‌ای اعمال نیک آدم را می‌سوزاند

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

۵ علامت مهم سکته مغزی

رئیس مجلس به کربلا رسید

معلم اثرگذار فقط در کلاس موفق نیست

‌متهم: آن‌قدر مست بودم که نمی‌دانم چه شد!

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

۵ آزمون علوم پزشکی با حضور ۲ هزار و ۲۰۰ نفر برگزار شد

توافق افغانستان و بلاروس برای توسعه همکاری‌های کشاورزی و صنعتی

حسام‌الدین سراج «بهار دلشکسته» را برای رهبر شهید خواند 

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

گردشگری گلستان با ظرفیت و بی‌برنامه

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

۱/۴ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد

نظم جدید منطقه بدون دخالت بیگانگان

زنجان از معبر گردشگری تا مقصد ماندگار

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!
جمعیت بر لبه پرتگاه 
فوتبال شیوخ سقف آرزوی فوتبالیست ایرانی! 
نظری به تاریخ عراق/ آثار تمدن‌سازی پیامبران سانسور شده است
ماجرای ۱۲ ساعتی که شهید صدری را آسمانی کرد
داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده‌ای واقعی)/ شلیک در ساعت ۷:۱۰ دقیقه 
برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران
«شاه‌نشین» ۵ میلیونی بدعتی تازه برای طبقاتی کردن تئاتر 
۳ راهکار علاج صنعت محتضر خودرو 
پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی
کالبدشکافی یک روایت متفاوت/ «کافه جلبک» داستان آدم‌های بااراده است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار