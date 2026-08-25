درخواست عجیب AFC توسط استقلال رد شد

در حالی که پیشنهاد کنفدراسیون فوتبال آسیا برای میزبانی استقلال در ورزشگاه حریفان با مخالفت باشگاه همراه شد، آبی‌پوشان بصره عراق را به‌عنوان گزینه اصلی میزبانی خود انتخاب کرده‌اند.

جوان آنلاین: در حالی که وضعیت میزبانی تیم فوتبال استقلال از رقبای خود در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشنهادی متفاوت را به باشگاه استقلال ارائه کرده بود؛ پیشنهادی که در صورت پذیرش می‌توانست شرایطی کم‌سابقه را برای نماینده ایران رقم بزند.

بر اساس این پیشنهاد استقلال می‌توانست دیدارهای خانگی خود مقابل برخی از حریفان آسیایی را در ورزشگاه اختصاصی همان تیم برگزار کند. به عنوان مثال در دیدار استقلال برابر شباب الاهلی امارات که آبی‌پوشان در برنامه مسابقات میزبان این تیم هستند ورزشگاه راشد دبی ورزشگاه اختصاصی شباب الاهلی به عنوان محل برگزاری مسابقه مورد استفاده قرار گیرد.

در چنین شرایطی استقلال عملاً در هر دو دیدار رفت و برگشت برابر برخی از رقبای خود در کشور حریف به میدان می‌رفت؛ اتفاقی که از نظر باشگاه استقلال قابل قبول نبود و پیشنهاد مطرح‌شده با مخالفت آبی‌پوشان همراه شد.

این موضوع در شرایطی مطرح شد که کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل مشکلات مربوط به تعیین ورزشگاه استاندارد و شرایط میزبانی در ایران، برگزاری دیدارهای خانگی نمایندگان کشورمان در زمین بی‌طرف را در دستور کار قرار داده بود. پیش از این نیز شهر بصره عراق به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی میزبانی استقلال مطرح شده بود.

باشگاه استقلال نیز در ادامه تلاش‌های خود برای حفظ شرایط میزبانی، ورزشگاه شهر بصره را به عنوان گزینه اصلی معرفی کرد و موضوع برگزاری دیدارهای خانگی این تیم در این شهر را پیگیری کرد. بصره همچنان یکی از مهم‌ترین گزینه‌های میزبانی آبی‌پوشان در لیگ نخبگان آسیا بوده و موضوع انتخاب نهایی ورزشگاه نیز در تعامل با AFC دنبال شده است.

در صورت تأیید نهایی کنفدراسیون فوتبال آسیا، استقلال دیدارهای خانگی خود در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا را در بصره برگزار خواهد کرد تا برخلاف پیشنهاد اولیه، آبی‌پوشان حداقل از امتیاز میزبانی اسمی و شرایط برابرتر نسبت به حریفان خود برخوردار باشند.