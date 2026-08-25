کد خبر: 1375986
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تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۳
اقتصاد » اخبار کلی

قیمت طلا از اوج ۳ ماهه عقب‌ نشست

طلا قیمت طلا در معاملات روز سه‌شنبه بازار جهانی، پس از اینکه ابتدا به بالاترین حد در بیش از سه ماه گذشته صعود کرد، در ادامه از صعود بازماند و کاهش یافت.

جوان آنلاین:قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۲ درصد کاهش، به ۴۶۴۰ دلار و ۳۹ سنت رسید. قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا بدون تغییر ماند و در ۴۶۹۶ دلار ثابت ایستاد.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در شرکت آی‌جی (IG)، گفت: انتظار داریم که افت قیمت طلا با حمایت قوی خریدارانی مواجه شود که انتظار دارند این فلز گرانبها به سمت سطح مقاومت صعودی بعدی در محدوده ۴۹۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار حرکت کند.

قیمت طلا هفته گذشته، پس از آنکه وزارت خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد حجم عملیات بازخرید اوراق قرضه بلندمدت را دو برابر خواهد کرد، به شدت افزایش یافت. این خبر نگرانی‌ها در مورد کاهش ارزش دلار را افزایش داد.

موسسه «تی‌دی سکیوریتیز» (TD Securities) در یادداشتی اعلام کرد: با توجه به اینکه فدرال رزرو هنوز سیگنال روشنی مبنی بر آمادگی برای مقابله با تورم بالاتر مخابره نکرده است، این نگرانی‌ها درباره کاهش ارزش دلار آمریکا در هفته‌های آینده بایستی به حمایت قوی از قیمت طلا کمک کند. با این حال، با توجه به اینکه ممکن است هم‌زمان با روند صعودی تدریجی قیمت نفت خام، نرخ بهره در کوتاه‌مدت افزایش یابد، هنوز برای جهش قیمت این فلز گرانبها به سطح هدف ۵۳۵۰ دلار خیلی زود است.

در حالی که طلا به عنوان یک پوشش ریسک تورمی دیده می‌شود، نرخ بهره بالا تمایل دارد بر این دارایی بدون بازده فشار نزولی وارد کند.

نخستین سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو در نشست جکسون هول در هفته جاری، اهمیت بیشتری پیدا کرده است، زیرا معامله‌گران و تحلیلگران به دنبال نشانه‌هایی درباره افزایش اخیر بازده اوراق قرضه و همچنین کسب اطمینان از استقلال او نسبت به دولت ترامپ هستند.

بر اساس گزارش رویترز، گزارش هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا -معیار مورد علاقه فدرال رزرو برای سنجش تورم - قرار است روز چهارشنبه منتشر شود.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۱.۳ درصد کاهش، به ۶۸ دلار و یک سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۱.۲ درصد کاهش، به ۱۸۵۳ دلار و ۸۵ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با تقریبا یک درصد کاهش، ۱۳۴۵ دلار و ۲۶ سنت معامله شد.

برچسب ها: طلا ، سکه طلا ، نرخ طلا
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