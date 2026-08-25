جوان آنلاین: مهدی ترابی، مهاجم تیم فوتبال تراکتور پس از برد یک بر صفر تیمش مقابل پرسپولیس در هفته سوم لیگ برتر فوتبال کشورمان اظهار داشت: فکر میکنم بازی خیلی خوبی بود، تیممان خیلی خوب بازی کرد و خوب توانستیم تیم پرسپولیس را آنالیز کنیم.
وی افزود: به تیم پرسپولیس خسته نباشید میگویم ولی به نظرم حقمان بود ۳ امتیاز را بگیریم و به خواستهمان هم رسیدیم. زحمت بچهها بود که توانستیم گل را در دقایق پایانی بزنیم. امیدوارم بتوانیم این روند را ادامه دهیم چرا که لیگ طولانی داریم. انشاءالله امسال هم بتوانیم مثل سالهای اخیر موفق عمل کنیم.
ترابی ادامه داد: تلاشما بر این بود که بازی را ببریم. تیممان به این ۳ امتیاز نیاز داشت و خدا را شکر که توانستیم به خواستهمان برسیم. همانطور که گفتم امیدوارم روندمان را ادامه دهیم.
مهاجم تراکتور در پاسخ به این سوال که آیا انتظار کسب ۳ برد در ۳ دیدار ابتدایی لیگ را داشتید یا خیر، گفت: ما قهرمان دوره آخر لیگ برتر هستیم و همه به تیم ما نگاه میکنند، تلاشمان برای کسب بهترین نتایج است.