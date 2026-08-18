واکنش دمشق به حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی ابوظهور ادلب

جوان آنلاین: سوریه حملات هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی «ابوالظهور» در استان ادلب را با شدیدترین عبارات محکوم کرد و این اقدام را تجاوزی غیرقابل توجیه، نقض صریح حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و تنشزایی خطرناکی دانست که امنیت و ثبات منطقه را به مخاطره میاندازد.
در بیانیه وزارت خارجه سوریه آمده است: تداوم این تجاوزها از هشتم دسامبر ۲۰۲۴ تا به امروز، آن هم در شرایطی که دولت سوریه خویشتنداری کرده است و برای تثبیت ثبات و جلوگیری از تشدید بحران میکوشد، نیات و مقاصد اشغالگران اسرائیلی برای تضعیف این تلاشها و کشاندن منطقه به سمت ناآرامی بیشتر را برمیملا میسازد.
در این بیانیه تصریح شده است: وزارت خارجه سوریه رژیم اشغالگر اسرائیل را مسئول کامل این تنشزایی میداند و از جامعه بینالمللی و شورای امنیت میخواهد به صراحت این تجاوز را محکوم و موضعی قاطع در برابر نقض مکرر حاکمیت سوریه اتخاذ کنند.
در پایان این بیانیه تاکید شده است: سوریه به دفاع از حقوق و منافع ملی خود از تمامی روشهای مشروع که قوانین و عرفهای بینالمللی تضمین کردهاند، ادامه خواهد داد.