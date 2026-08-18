دیدار کوشنر با الحیه دردناکتر از مرگ ۲ هزار صهیونیست بود

یک نویسنده صهیونیست با اشاره به دیدار نتانیاهو با جارد کوشنر پس از ملاقات وی با خلیل الحیه نوشت که این یک شکست کامل و شرم آور برای حاکمیت تل آویو به شمار می رود.

جوان آنلاین: «نیر کِیپنیس»، نویسنده وب‌سایت صهیونیستی والا، در مطلبی با اشاره به دیدار جارد کوشنر فرستاده آمریکا به منطقه با خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی حماس نوشت که این دیدار به اندازه مرگ دو هزار صهیونیست برای تل آویو دردناک است.

به گزارش مهر، وی تصریح کرد که لحظه‌ای که فرستاده ترامپ و نزدیکان او با رهبران حماس با احترامی که ویژه رؤسای کشورهاست، دیدار کردند، شکستی برای اسرائیل بود. الحیه اکنون از احترامی برخوردار است که نماینده رئیس جمهور آمریکا به او احترام می‌گذارد.

کیپنیس افزود: تلاش ناموفق ترور الحیه در خاک قطر به عذرخواهی شرم‌آور تل آویو بابت نقض حاکمیت قطر انجامید. این ماجرا همچنین به الحیه مصونیتی در برابر هرگونه تلاش ترور دیگری بخشید. بنابراین دیدار کوشنر با او توهینی به همه اسرائیلی ها است و باید هر اسرائیلی را نگران کند.

این نویسنده صهیونیست با انتقاد از دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با جارد کوشنر ساعاتی بعد از دیدار وی با خلیل الحیه، این سوال را مطرح کرد که اگر نفتالی بنت یا یائیر لاپید چنین کاری انجام می‌دادند، چه می شد و بسیاری این دیدار را اهانت به کشته شدگان هفتم اکتبرمی دانستند و می‌گفتند که تل‌آویو به پیرو آمریکا تبدیل شده و با کسی دیدار می کند که در جریان دیدار با الحیه به عملیات هفتم اکتبر مشروعیت داده است.

وی با اشاره به اینکه حاکمیت رژیم صهیونیستی با این دیدار«شرافت خود را به آمریکا فروخته است» افزود که دیدار کوشنر و الحیه به این معناست که حماس یاد گرفته بهتر از اسرائیلی‌ها با غرب سخن بگوید؛ این شرم آور است که کوشنر با رهبر این جنبش نشست و امروز با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دیدار می‌کند. این یک شکست کامل برای اسرائیل است.