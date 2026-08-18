جوان آنلاین: تیم فوتبال استقلال که فصل جدید رقابتهای لیگ برتر را با یک پیروزی پرگل آغاز کرده است، امروز سهشنبه ۲۷ مرداد در دومین دیدار خود از ساعت ۱۹:۱۵ به مصاف نساجی خواهد رفت. آبیپوشان در هفته نخست موفق شدند در ورزشگاه آزادی با نتیجه پرگل ۴ بر صفر از سد مس شهربابک عبور کنند و حالا شاگردان سهراب بختیاریزاده به دنبال آن هستند تا با کسب دومین پیروزی متوالی، شروع قدرتمند خود در فصل جدید را ادامه دهند.
به گزارش مهر، استقلال در شرایطی برابر نساجی قرار میگیرد که کسب سه امتیاز این مسابقه میتواند مجموع امتیازات این تیم را به عدد ۶ برساند و جایگاه آبیپوشان را در صدر جدول مستحکمتر کند. به همین دلیل، شاگردان بختیاریزاده امیدوارند با تکرار عملکرد موفق خود در هفته نخست، دومین برد فصل را نیز به دست آورند.
سهراب بختیاریزاده با توجه به عملکرد خوب شاگردانش در دیدار مقابل مس شهربابک، قصد ایجاد تغییر در ترکیب اصلی تیمش برای بازی برابر نساجی را ندارد. سرمربی استقلال از عملکرد بازیکنانش در نخستین مسابقه فصل رضایت دارد و بر همین اساس، همان نفراتی که در دیدار برابر مس شهربابک از ابتدا در ترکیب قرار گرفتند، در بازی امروز مقابل نساجی نیز به میدان خواهند رفت.
مهران احمدی تنها غایب استقلال در این مسابقه خواهد بود و سایر بازیکنان در اختیار کادر فنی قرار دارند. به این ترتیب، بختیاریزاده برای انتخاب ترکیب اصلی خود با محدودیت خاصی مواجه نیست و میتواند با استفاده از بیشتر نفراتش، تیمی را راهی میدان کند که به دنبال تداوم روند خوب خود در آغاز فصل است.
استقلال در صورت پیروزی مقابل نساجی، ۶ امتیازی خواهد شد و میتواند با ثبت دومین برد متوالی، حضور خود در جمع تیمهای بالانشین جدول را تثبیت کند. آبیپوشان همچنین امیدوارند در این مسابقه بار دیگر عملکرد هجومی موفقی داشته باشند و همانند دیدار برابر مس شهربابک، از فرصتهای خود برای رسیدن به گل استفاده کنند.
ترکیب احتمالی استقلال برای بازی با نساجی به شرح زیر است:
حبیب فرعباسی، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، عارف آقاسی، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی نیا، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی، اسماعیل قلی زاده و سعید سحرخیزان