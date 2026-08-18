کد خبر: 1374643
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تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۶
بين‌الملل » اخبار كلی

رئیس جمهور کره جنوبی در پی درخواست ترامپ خواستار استقلال نظامی شد

کره جنوبی رئیس جمهور کره جنوبی در پی درخواست رئیس جمهور آمریکا برای کاهش رزمایش‌های مشترک، خواستار استقلال نظامی شده است.

جوان آنلاین: رئیس جمهور کره جنوبی ⁠پس از دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای کاهش رزمایش‌های مشترک، تلاش خود را برای بازیابی کنترل مستقل ارتش این کشور از آمریکا در صورت جنگ تجدید کرده و خواستار پیشرفت سریع‌تر در دستیابی به زیردریایی‌های هسته‌ای شده است.

یکشنبه شب، ترامپ به پنتاگون دستور داد تا رزمایش‌های مشترک نظامی این هفته با کره جنوبی را به طور قابل توجهی کاهش دهد و گفت که رابطه بسیار خوبی با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی دارد.

لی جائه میونگ روز سه‌شنبه گفت که سئول باید بدون هیچ وقفه‌ای به انتقال برنامه‌ریزی‌شده در طول دوره ریاست جمهوری او ادامه دهد.

لی در جلسه کابینه گفت: یک اتحاد قوی، پایه‌های امنیت را قوی‌تر می‌کند و تقویت قابلیت‌های خودمان، ارزش و ضرورت ما را به عنوان یک متحد افزایش می‌دهد. او اتحاد و دفاع مستقل آمریکا و کره جنوبی را به عنوان تقویت‌کننده‌های متقابل توصیف کرد.

این موضوع به جنگ کره برمی‌گردد که در سال ۱۹۵۳ به جای یک پیمان صلح رسمی، با آتش‌بس پایان یافت، به این معنی که دو کره از نظر فنی در جنگ باقی مانده‌اند. نیروهای آمریکایی از آن زمان در کره جنوبی مستقر بوده‌اند و این کشور اکنون میزبان کمپ هامفریز، بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خارج از آمریکاست. دو ارتش از نزدیک با هم آموزش و عملیات انجام می‌دهند از جمله از طریق رزمایش‌های سالانه گسترده مانند رزمایش این هفته.

فرماندهی زمان جنگ و اختیار هدایت نیروهای کره جنوبی در صورت از سرگیری جنگ از زمان آغاز جنگ به آمریکا واگذار شده است و از طریق رئیس فرماندهی نیروهای ترکیبی متحدان، سمتی که همیشه توسط یک ژنرال چهار ستاره آمریکایی در اختیار بوده است، اعمال می‌شود.

سئول در سال ۱۹۹۴ کنترل ارتش خود را در زمان صلح دوباره به دست گرفت، اما این اختیار زمان جنگ به نمادی قدرتمند از حاکمیت ملی تبدیل شده است و بازپس‌گیری آن بیش از دو دهه یکی از مهمترین اهداف امنیتی کره جنوبی بوده است که بارها در دولت‌های متوالی به تعویق افتاده است.

رزمایش‌های این هفته که اکنون محدود شده‌اند، قرار بود به تأیید آمادگی کره جنوبی برای تصاحب نهایی آن کمک کند، فرآیندی که لی از زمان تصدی سمت خود، برای تسریع آن تلاش کرده است. لی همچنین خواستار پیشرفت سریع‌تر در برنامه زیردریایی‌های هسته‌ای کره جنوبی و آموزش افسرانی شد که قادر به عملیات یکپارچه برای درگیری‌های آینده باشند.

این تلاش مجدد پس از درخواست ترامپ برای کاهش رزمایش‌های ۱۰ روزه برنامه‌ریزی شده که از روز دوشنبه با نام «سپر آزادی اولچی» آغاز شد، صورت می‌گیرد. این رزمایش‌ها یکی از دو رزمایش اصلی سالانه کره جنوبی و آمریکاست.

برچسب ها: کره جنوبی ، کره شمالی ، چین
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