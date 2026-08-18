ترکیب ۱۴ نفره تیم ملی والیبال برای مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شد

جوان آنلاین: مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس از ۱۳ تا ۲۲ شهریورماه سال جاری در شهر فوکوئوکا ژاپن برگزار می‌شود.

به گزارس مهر، آخرین تمرین این تیم امروز (سه شنبه ۲۷ مرداد) با حضور وزیر ورزش و جوانان و اصحاب رسانه در سالن زنده یاد یزدانی خرم فدراسیون برگزار شد.

روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران در حاشیه این تمرین فهرست ۱۴ بازیکن ایران در جام اوفا روسیه و قهرمانی مردان آسیا را اعلام کرد که به قرار زیر است:

عرشیا بهنژاد، ایلشن داوودی‌پور، سیدعیسی ناصری، محمدنیما باطنی، محمد ولی‌زاده، علی حاجی پور، امین اسماعیل نژاد، مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، علی حق‌پرست، اسماعیل مسافر، مبین نصری، محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته ۱۴ بازیکن شرکت کننده تیم ملی والیبال ایران در قهرمانی مردان آسیا هستند.

گفتنی است تمرین امروز تیم ملی والیبال که با حضور اصحاب رسانه در حال پیگیری است، با حضور ۱۵ بازیکن از جمله یوسف کاظمی که برای قهرمانی آسیا از فهرست خط خورده است، برگزار شد.