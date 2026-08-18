روزنامه ژاپنی آساهی شینبون با اشاره به طولانی شدن درگیری آمریکا با ایران و تغییر مداوم اهداف اعلام‌ شده برای ماموریت ناو های این کشور در غرب آسیا، نوشت: ابهام در مأموریت، شرایط نامناسب زندگی و تداوم حضور طولانی‌ مدت در منطقه، روحیه خدمه ناو های جنگی آمریکا را تحت تأثیر قرار داده است.

جوان آنلاین: از زمانیکه ناو هواپیمابر یو اس اس اینترپرایز، به عنوان نخستین ناو هواپیمابر هسته‌ای جهان به آب انداخته شد بیش از ۶۶ سال می گذرد و در آن زمان، ‌ یک مقام نیروی دریایی ایالات متحده با افتخار اعلام کرد که این کشتی قادر است بدون نیاز به سوخت‌گیری مجدد، ۲۰ بار دور کره زمین بچرخد.

در حال حاضر ایالات متحده ۱۱ ناو هواپیمابر هسته‌ای دارد که نماد قدرت نظامی این کشور هستند اما به نظر می‌رسد یکی از این ناوها، ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، به دلیل شرایط نامساعد زندگی در داخل آن، آن هم با گذشت تنها هشت ماه از آغاز ماموریتش، با مشکل مواجه شده است.

این کشتی که نوامبر گذشته برای یک ماموریت پنج ماهه از کالیفرنیا حرکت کرده بود، با شروع جنگ ترامپ علیه ایران در ۲۸ فوریه امسال به غرب آسیا اعزام شد و تا به امروز در آنجا مانده است.

طبق گزارش یک خبرگزاری، یک نماینده کنگره از حزب دموکرات توجه را به «دوش‌های کپک‌زده و توالت‌های خراب» کشتی جلب کرد و خواستار اقدام فوری برای نجات پنج هزار خدمه آن شد.

همچنین گزارش‌هایی از اختلال در تأمین مواد غذایی و اقدام به خودکشی وجود دارد که البته پیت هگزت، وزیر جنگ همه آنها را رد کرده است.

یکی از ملوانان در گفتگو با سی‌ان‌ان با ابراز تاسف از وضعیت این ناو گفت که هدف این ماموریت همچنان نامشخص است در ابتدا به خدمه گفته شده بود که آنها برای حمایت از مردم ایران به منطقه می روند (ادعای ترامپ)، سپس گفته شد که خلع سلاح هسته‌ای ایران ماموریت آنهاست و در نهایت، گفته شد که ماموریت آنها حمایت از انسداد (تنگه هرمز) است.

این قطعاً به بالا نگه داشتن روحیه در ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن کمکی نکرد.

این روزنامه نوشت: دونالد ترامپ فکر می‌کرد که این درگیری می‌تواند به سرعت پایان یابد اما اکنون، با توجه به اینکه او به هدف و اهدافش نرسیده و نمی‌تواند عقب‌نشینی کند.

ضمن اینکه توافق صلح ۶۰ روزه با ایران نیز که در تمام این مدت صرفاً جنبه تشریفاتی داشت، به تازگی منقضی شده است.

ناو هواپیمابر یو اس اس جورج واشنگتن که در یوکوسوکا ژاپن مستقر است، برای جایگزینی ناو هواپیمابر یو اس اس آبراهام لینکلن به غرب آسیا می‌رود و این نشانگر این است که زندگی ژاپنی‌ها ناگزیر با جنگ ترامپ گره خورده است و این واقعیتی است که مردم این کشور باید با آن روبرو شوند.