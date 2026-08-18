کد خبر: 1374639
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۵
بين‌الملل » اخبار كلی

نفت عربستان پشت حصار هرمز و باب‌المندب/ اقتصاد عربستان کوچک‌تر شد

عربستان یک رسانه عربی با استناد به داده‌های رسمی نوشت که بسته بودن تنگه‌های هرمز و باب المندب با توجه به تداوم جنگ افروزی آمریکا و رژیم اسرائیل در منطقه، باعث بحران در صادرات نفت عربستان و کوچک‌تر شدن اقتصاد این کشور شده است.

یک رسانه عربی با استناد به داده‌های رسمی نوشت که بسته بودن تنگه‌های هرمز و باب المندب با توجه به تداوم جنگ افروزی آمریکا و رژیم اسرائیل در منطقه، باعث بحران در صادرات نفت عربستان و کوچک‌تر شدن اقتصاد این کشور شده است. تارنمای خبری - تحلیلی «العربی الجدید» در تحلیلی درباره تاثیر بسته بودن تنگه‌های هرمز و باب المندب به روی صادرات نفت عربستان آورده است: برآوردهای اولیه اداره کل آمار عربستان سعودی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی واقعی اقتصاد عربستان سعودی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ نسبت به سال گذشته ۴.۸ درصد کاهش یافته و رشد ۳ درصدی ثبت شده در سه ماهه اول را معکوس کرده است. این امر در درجه اول به دلیل انقباض شدید فعالیت بخش نفت به میزان ۲۴.۷ درصد بوده است که ۵.۴ درصد از رشد کلی را کاهش داده است.

العربی الجدید افزود: بر اساس گزارش ۳۰ ژوئیه (هشتم مرداد) سال جاری «تریدینگ اکونومیک» ( Trading Economics) ، تولید ناخالص داخلی عربستان در مقایسه با سه ماهه قبل، ۴.۹ درصد کاهش یافته است که تحت تأثیر کاهش ۲۱.۵ درصدی فعالیت‌های نفتی بوده است.

بر اساس گزارش ۳۱ ژوئیه سال جاری روزنامه فایننشال تایمز، داده‌های سه‌ماهه دوم نشان می‌دهد که جنگ افروزی چند ماهه آمریکا و رژیم اسرائیل در منطقه بار سنگینی را بر اقتصاد عربستان سعودی وارد کرده و عدم قطعیت در مورد زمان و چگونگی پایان آن نشان می‌دهد که فعالیت‌های تولیدی تا زمانی که بحران دریانوردی ادامه دارد، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

در این زمینه، «ربیع بدوانی مخلوف» اقتصاددان عرب گفت که انقباض تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی عمدتاً ناشی از کاهش شدید فعالیت‌های نفتی است، در حالی که فعالیت‌های غیرنفتی همچنان در حال رشد هستند که نشان دهنده تمرکز شوک فعلی در بخش نفت است و اثرات غیرمستقیم آن از طریق اختلال در حمل و نقل و تجارت و افزایش هزینه‌های کشتیرانی و بیمه، به اقتصاد در سطح گسترده‌تری تسری می‌یابد.

العربی الجدید نوشت: فشارهای اقتصادی به احتمال زیاد در طول مدت اختلال در کشتیرانی و درگیری‌های منطقه‌ای ادامه خواهد یافت، به خصوص اگر محدودیت‌های کشتیرانی از طریق تنگه هرمز طولانی شود. با این حال، به گفته مخلوف، ادامه رکود اجتناب‌ناپذیر نیست؛ این امر تا حد زیادی به مدت زمان درگیری و سرعت بازگشت بخش‌های تجارت و انرژی به حالت عادی بستگی دارد. مخلوف خاطرنشان کرد که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال ۲۰۲۶ را به حدود ۱.۷ درصد کاهش داده است.

به گفته این اقتصاددان، کاهش رشد بخش غیرنفتی نشانه‌ای از گسترش تدریجی اثرات اختلال لجستیکی و افزایش هزینه‌ها به سایر بخش‌ها است. مخلوف پیش‌بینی کرد که در صورت ادامه بحران برای مدت طولانی، خطرات برای اعتماد سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد و تصمیمات سرمایه‌گذاری به تعویق می‌افتد که این امر، بر جریان سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای پروژه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان تأثیر منفی خواهد گذاشت.

در این زمینه، «حسام عایش» اقتصاددان عرب نیز به العربی الجدید ‌گفت: چشم‌انداز این انقباض تحت تأثیر عوامل متعددی به‌ویژه ادامه جنگ و اختلال در ناوبری از طریق تنگه هرمز و چه بسا باب‌المندب است زیرا جنبش انصارالله محاصره دریایی عربستان را اعلام کرده است که محدودیت‌های لجستیکی بر صادرات نفت اعمال می‌کند. باید توجه داشت که همیشه فروختن نفت با قیمت بالاتر (به دلیل محدودیت صادرات) جبران کاهش درآمدها را نمی‌کند زیرا کاهش حجم صادرات نفت همچنان عامل تعیین‌کننده در کاهش درآمدها است.

به نوشته العربی الجدید، این انقباض عمدتاً به دلیل کاهش تقریباً ۲۵ درصدی در بخش نفت بوده است و به گفته عایش، اگر تولید نفت به تدریج بازگردد و شرایط کشتیرانی بین‌المللی و کشتیرانی عربستان سعودی بهبود یابد، احتمالاً اقتصاد به مسیر رشد عادی باز خواهد گشت.

برپایه این گزارش، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد عربستان سعودی در سال ۲۰۲۶ رشد ۱.۷ درصدی و در سال ۲۰۲۷ رشد ۵.۵ درصدی را تجربه کند که تقریباً ۴ درصد اختلاف دارد. با این حال، عایش هشدار داد که در صورت تدام جنگ و گسترش دامنه آن به تنگه باب المندب و هدف قرار گرفتن چرخه کشتیرانی عربستان، فشار فزاینده‌ای بر رشد، سرمایه‌گذاری و امور مالی عمومی این کشور وارد خواهد شد و ممکن است این ارزیابی صندوق بین المللی پول محقق نشود.

برچسب ها: عربستان ، عربستان سعودی ، عربستان و ایران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

چرا زیارت امام رضا (ع) بر بخشش گناهان تأکید دارد؟

همسرم در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید

عراقچی خطاب به مقامات آمریکایی: مراقب اخبار و اطلاعات جعلی باشید

واکنش سفارت ایران به پنهان شدن ترامپ در کامیون غذا

هر ایرانی یک بسیجی چگونه

جزئیات گواهی سپرده ارزی ویژه سرمایه‌گذاری اعلام شد

‌تکرار فریب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با نام کارگزاری‌های فنی و حقوقی؟ 

جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟

جزئیات طرح جدید بنزینی از زبان سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس

«کارت سفر» در هفته دولت رونمایی می‌شود

مهاجم آلومینیوم سرباز قو‌های سپید شد

هشدار سیلاب و خسارت به کشاورزان در ۱۳ استان

ایران در سوگ شمس الشموس؛ ارادت یک ملت به بارگاه ولایت

هیچ کشتی بدون مجوز و نظارت ایران امکان تردد امن را از تنگه هرمز ندارد

سهام آسیا صعود کرد؛ کاهش نگرانی‌ها از افزایش نرخ بهره

سوال خبرنگار روزنامه جوان از رئیس جمهور درباره تورم و گرانی

تسلیم امریکا به تفاهم‌نامه شرط تنگه است/ امریکا به تفاهم‌نامه بازگردد تا تنگه با ترتیبات ایرانی باز شود

تنگه و تقویم جنگ

طلا روی ترمز افزایش قیمت زد

انهدام ۲ هسته‌ی عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری در جنوب شرق کشور

سردار نقدی: رسانه‌های غربی مانع بازتاب دیدگاه‌های ایران می‌شوند

بازگشت از اسارت، ماندن در آزادگی 

بیانیه وزارت خارجه درباره شرارت‌های صهیونیستی علیه فلسطین و سوریه

گزینه قرآنی مقاومت فعال و دیپلماسی هوشمندانه است

بازگشت کاروان پیاده‌ای که ۲۲۰۰ کیلومتر مسیر مشهد-کربلا را عاشقانه پیمود

قیمت نفت کاهش یافت

آتش گرانی به جان بنزین امریکا افتاد

مذاکره یعنی مبارزه/ ترامپ به‌رسمیت‌شناختن جبهه مقاومت را امضا کرد

بازآرایی بسیج با تکثر نیرو‌ها

مدیرعامل چادرملو:گل‌گهر غصب قاره کرد!/ فدراسیون جشن ما را به عزا تبدیل کرد

کاری بکن آقای وزیر!

امیر شیخ: هر اقدام زمینی دشمن در نطفه خفه می‌شود/ تنگه هرمز با منطق ژئوپلیتیک ایران مدیریت می‌شود

غافلگیری بنزینی ممنوع!

ترامپ از فروش جنگنده‌ها به اروپا برای انتقال احتمالی به اوکراین خبر داد

شب شهادت گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم

۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب‌اسلامی

مستقیم حرم عبد‌العظیم

 از روایت رویداد تا کشف معنای آن

یک مقام یمنی: دوران قیمومیت عربستان بر یمن به پایان رسیده است

عقب‌نشینی ترامپ از تعیین ضرب‌الاجل

زاکانی: فاصله شمال و جنوب تهران کاهش یافت

ترامپ سوار بر کامیون اسرائیلیات نتانیاهو!

یونیسف درباره وضعیت کودکان در کرانه باختری اشغالی هشدار داد

وزیر خارجه نروژ: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران خلاف قوانین بین‌المللی است

کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»

افت هم‌زمان قیمت طلا و سکه در بازار امروز

قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تأملی بر اخلاق رسانه در روایت رنج‌ها/ رنج بازماندگان میدان رقابت رسانه‌ها نیست
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ یک جان داریم فدای این راه 
نگاهی به ریشه‌های مافیایی امپراتوری امریکا/ دست‌هایت را به خون آلوده کن
آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
«بنزین به نفر» امید به اصلاح مصرف و منفعت از محل صرفه‌جویی دارد
آیین تجلیل از راویان خط مقدم رسانه
نشست خبری نمایشگاه ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود
عرب‌ها در میزبانی پایگاه‌های امریکا بازنگری می‌کنند
سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!
بررسی حادثه ساحل رامسر/ آیا واقعا دریا جان جوان‌های آران و بیدگل را گرفت؟
مقاله استاد دانشگاه شیکاگو در فارن افرز/ فروپاشی سلطه امریکا در جنگ با ایران
کورسوی امید کسب‌وکار‌های کوچک
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای فتنه دی‌ماه/ در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار