AFC میزبانی تراکتور در عمان را تأیید کرد

جوان آنلاین: با توجه به تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر سلب میزبانی تیمهای ایرانی و برگزاری دیدار نمایندگان کشورمان در کشور ثالث، باشگاه تراکتور ایران چندی پیش در نامهای به کنفدراسیون فوتبال آسیا، عمان را بهعنوان محل میزبانی دیدارهای آسیایی خود در لیگ نخبگان آسیا معرفی کرد.
معرفی عمان توسط باشگاه تراکتور نیازمند تأیید فدراسیون این کشور و کنفدراسیون فوتبال آسیا بود و شنیدههای خبرنگار تسنیم حاکی از آن است که AFC درخواست سرخپوشان تبریزی را تأیید کرده و به این ترتیب عمان میزبان دیدارهای خانگی باشگاه تراکتور ایران خواهد بود.
باشگاه تراکتور ورزشگاه تیم النهضه عمان را بهعنوان میزبان خود معرفی کرده است.