جوان آنلاین: شبکه سی ان ان در گزارشی تحلیلی نوشت شکست ترامپ در دستیابی به اهداف جنگ ایران، اکنون ضعفهای رویکرد او در سیاست خارجی را بیش از گذشته آشکار کرده است.
به نوشته سی ان ان، ترامپ در حالی که توافق تفاهمی آمریکا و ایران پس از ۶۰ روز عملاً فروپاشیده، بهجای پایان دادن به جنگ یا دستیابی به توافقی که بتواند هزینههای آن را توجیه کند، به تهدید متحدان آمریکا و تشدید تنشهای دیپلماتیک روی آورده است.
این شبکه، تهدید ترامپ به بمباران عمان به دلیل مذاکرات این کشور با ایران درباره تنگه هرمز و تصمیم او برای کاهش رزمایشهای نظامی با کرهجنوبی را نشانهای از آشفتگی در سیاست خارجی آمریکا دانست.
سی ان ان تأکید کرد که ترامپ پس از ماهها ادعای نابودی توان نظامی ایران، هنوز نتوانسته تنگه هرمز را به وضعیت عادی و قابل کشتیرانی آزاد بازگرداند.
این گزارش همچنین سیاست ترامپ در قبال کرهشمالی را زیر سؤال برد و نوشت رئیسجمهور آمریکا با تکیه بر رابطه شخصی خود با کیم جونگ اون، از یک سو رزمایشهای مشترک با کرهجنوبی را کاهش داده و از سوی دیگر، این متحد آمریکا را به دلیل مشارکت نکردن در جنگ ایران تحت فشار قرار داده است؛ اقدامی که میتواند تعهد امنیتی واشنگتن در شرق آسیا را زیر سؤال ببرد.
سی ان ان همچنین یادآور شد ترامپ پیشتر در برابر ولادیمیر پوتین و شی جینپینگ نیز نتوانسته به نتایج مورد انتظار خود دست پیدا کند و تهدیدهای شدید او علیه ایران نیز بارها با عقبنشینی همراه شده است.
در جمعبندی این تحلیل آمده است که جنگ فرسایشی ایران در حال نمایان کردن شکاف میان ادعاهای ترامپ درباره قدرت آمریکا و واقعیتهای میدانی است؛ مسئلهای که به گفته منتقدان میتواند هم اعتبار واشنگتن در برابر رقبایش و هم اعتماد متحدان آمریکا را تضعیف کند.