جوان آنلاین: رقابتهای فوتبال لیگ نخبگان آسیا در فصل 27-2026 از ساعت 11:30 امروز (سهشنبه - به وقت ایران) در شهر کوالالامپور مالزی قرعهکشی شد.
تیمهای استقلال و تراکتور که به نمایندگی از ایران در لیگ نخبگان شرکت خواهند کرد، حریفان خود را شناختند و مطابق برنامه زیر به مصاف آنها میروند.
استقلال
العین امارات - استقلال
استقلال - السد قطر
شباب الاهلی امارات - استقلال
استقلال - نفتچی ازبکستان
الغرافه قطر - استقلال
استقلال - الوصل امارات
پاختاکور ازبکستان - استقلال
استقلال - الشمال قطر
تراکتور
تراکتور - السد قطر
العین امارات - تراکتور
تراکتور - نفتچی ازبکستان
شباب الاهلی امارات - تراکتور
الغرافه قطر - تراکتور
تراکتور - الوصل امارات
پاختاکور ازبکستان - تراکتور
تراکتور - الشمال قطر
نکته قابل توجه بازیهای استقلال و تراکتور این بود که هیچیک از آنها به مصاف تیمهای عربستانی نمیروند. تقابل استقلال با الوصل نیز از بازیهای جالب این مرحله خواهد بود.
هر یک از 16 تیم حاضر در لیگ نخبگان آسیا در چهار بازی خانگی و چهار بازی خارج از خانه به میدان میروند. هشت تیم برتر جدول نهایی مسابقات لیگ نخبگان به مرحله یکهشتم نهایی راه مییابند و از دور یکچهارم نهایی، در کشور عربستان با هم رقابت خواهند کرد.