پدافند هوایی روسیه تهاجم ۷۹۱ پهپاد اوکراینی را دفع کرد

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۷۹۱ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله منطقه مسکو، کراسنودار، کریمه و بر فراز آب‌های دریای آزوف و سیاه رهگیری و منهدم کرده‌اند.

به گزارش مهر، آندری ووروبیوف فرماندار استان مسکو نیز اعلام کرد: سامانه‌های پدافند هوایی و جنگ الکترونیک در مقابله با یک حمله گسترده پهپادی به حومه مسکو وارد عمل شدند و بیش از ۱۵۰ پهپاد بر فراز این منطقه سرنگون شده است.

وی افزود: در جریان مقابله با حمله پهپادی در حومه مسکو، یک دختر ۱۰ ساله، یک زن و یک مرد زخمی شدند.

این مقام محلی گفت: در جریان مقابله با حمله پهپادی شب گذشته، به مناطق پاولُوو-پوسادسکی، بوگورودسکی، کولومنا، کوتلنیکی و الکتروستال در حومه مسکو خساراتی وارد شده است.