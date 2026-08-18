دستگیری رمالان و دعانویسان متخلف در جنوب تهران

پلیس تهران بزرگ در پی شکایت شهروندان، تعدادی از افراد فعال در زمینه رمالی، فالگیری و دعانویسی در محدوده فدائیان اسلام را شناسایی و دستگیر کرد.

جوان آنلاین: پلیس تهران اعلام کرد: در پی دریافت گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی درباره فعالیت برخی دعانویسان در جنوب تهران، موضوع در دستور کار مأموران پلیس اماکن تهران بزرگ قرار گرفت و تحقیقات برای شناسایی افراد و بررسی نحوه فعالیت آنان آغاز شد.

به گزارش مهر، بررسی‌های پلیس نشان داد برخی از این افراد با سوءاستفاده از باورهای مذهبی و اعتقادی شهروندان و با وعده حل مشکلات شخصی و خانوادگی، از جمله ادعای ارائه دعا برای ایجاد اختلاف میان زوجین یا آسیب رساندن به دیگران، اقدام به دریافت مبالغ قابل توجه از مراجعه‌کنندگان می‌کردند.

بر اساس اعلام پلیس، این افراد با طرح ادعاهای خلاف واقع، از مشکلات و نگرانی‌های مراجعان برای کسب درآمد و سودجویی مالی سوءاستفاده می‌کردند.

در ادامه این عملیات و پس از هماهنگی با مقام قضایی، تعدادی از واحدهای صنفی که محل فعالیت این افراد بوده است، پلمب شد و متخلفان برای طی مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

پلیس تهران بزرگ در این زمینه به شهروندان هشدار داد فریب افرادی را که با ادعاهای غیرواقعی و وعده حل مشکلات، اقدام به دریافت مبالغ هنگفت می‌کنند، نخورند و موارد مشکوک و تخلفات احتمالی را از طریق مجاری قانونی به پلیس گزارش کنند.

پلیس همچنین تأکید کرد برخورد با رمالی، فالگیری و دعانویسی متخلف و فعالیت‌هایی که با هدف فریب، کلاهبرداری یا اخاذی از شهروندان انجام می‌شود، با قاطعیت در دستور کار قرار دارد و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.