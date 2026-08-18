تلاش ترامپ برای جلوگیری از شکست انتخاباتی نتانیاهو

جوان آنلاین: رئیسجمهوری آمریکا در گفتوگو با شبکه «فاکس نیوز» احتمال حمایت خود از یکی از نامزدها در انتخابات آتی رژیم صهیونیستی را رد نکرد، اما تصریح کرد که در این مرحله ترجیح میدهد بهطور علنی مداخله نکند. ترامپ گفت: به گمانم بهتر است که خود را از این انتخابات دور نگه دارم، اما بلافاصله افزود: شاید از شخصی حمایت کنم.
به گزارش ایرنا، این موضعگیری در حالی بیان میشود که احزاب سیاسی رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات کنست در ۲۷ اکتبر (۵ آبان)، فعالیتهای انتخاباتی خود را تشدید کردهاند.
ترامپ پیشتر نیز ماه گذشته در گفتوگویی مطبوعاتی در پاسخ به این سوال که آیا نامزدی در اراضی اشغالی وجود دارد که برای رهبری این رژیم از بنیامین نتانیاهو مناسبتر باشد، با بیان اینکه بیشتر نامزدها را نمیشناسد از اعلام ترجیح خود در این انتخابات خودداری کرد.
همزمان، گزارش رسانههای صهیونیستی حاکی است که شماری از چهرههای سیاسی رژیم صهیونیستی در هفتههای اخیر تلاش کردهاند متحدان و نزدیکان ترامپ را برای حفظ بیطرفی رئیسجمهوری آمریکا در انتخابات تحت فشار قرار دهند.
بر اساس این گزارشها، نزدیکان «گادی آیزنکوت» رئیس حزب «یاشار» و مهمترین رقیب انتخاباتی «بنیامین نتانیاهو» و «نفتالی بنت» نخستوزیر اسبق رژیم صهیونیستی، با متحدان، حامیان مالی و دیگر رابطهای ترامپ تماس گرفته و از وی خواستهاند از حمایت آشکار از نتانیاهو خودداری کند.
اظهارات اخیر ترامپ همچنین پس از گزارش جنجالی «آکسیوس» درباره دیدار او با نتانیاهو در واشنگتن در پایان ماه گذشته مطرح شده است. بر اساس این گزارش، ترامپ در آن دیدار درباره وضعیت حزب لیکود در نظرسنجیهای انتخاباتی از نتانیاهو پرسیده بود.
گزارش آکسیوس حاکی است نتانیاهو در پاسخ به پرسش ترامپ مکث کرد و یکی از مشاورانش خطاب به رئیسجمهور آمریکا گفت: «آقای رئیسجمهور، او برنده است.»
به نوشته این رسانه، این گفتوگو در شرایطی انجام شده که نتانیاهو به دنبال کسب حمایت علنی ترامپ پیش از انتخابات رژیم صهیونیستی است.
شبکه هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به اظهارات اخیر ترامپ نوشت که رئیسجمهور آمریکا بار دیگر راه را برای مداخله در انتخابات و حمایت از یکی از نامزدها باز گذاشته است.