رسانه عراقی: سلاح مقاومت دژ پاسداری از عراق است

یک رسانه عراقی با استناد به مواضع سیاستمداران این کشور نوشت: سلاح مقاومت دژ پاسداری از عراق و از ارکان اساسی بازدارندگی در سایه توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

جوان آنلاین: خبرگزاری عراقی «المعلومه» در مطلبی درباره سلاح مقاومت در عراق تاکید کرد: در زمانی که تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه چند کشور خاورمیانه رو به افزایش است، سلاح‌های مقاومت در عراق به عنوان سپری مستحکم و دژی تسخیرناپذیر به شمار می‌روند که از کرامت ملت این کشور محافظت و پاسداری می‌کنند.

به گزارش ایرنا، این رسانه افزود: تلاش‌های مذبوحانه برای ایجاد شُبه و تردید در مورد این سلاح‌ها چیزی بیش از یک مانور آشکار برای تضعیف نقاط قوت عراق و ضربه زدن به امنیت کشور برای خدمت به منافع استعماری نیست.

خبرگزاری المعلومه نوشت: جریان ها و نیروهای ملی عراق تأکید می‌کنند که درخواست تحویل سلاح‌های مقاومت، درخواستی صریح برای سلب توانایی‌های بازدارندگی جامع عراق است، آن هم در سایه نقض آشکار حاکمیت ملی عراق توسط اشغالگران آمریکایی و حملات مکرر رژیم صهیونیستی به عراق.

در همین پیوند، «مقداد الخفاجی» نماینده جنبش حقوق در پارلمان عراق در گفت وگو با این خبرگزاری تأکید کرد: سلاح مقاومت، پاسخ طبیعی و مشروع به سلطه‌گری و دخالت خارجی است و هیچ طرفی که تابع دیکته‌ها و دستورات خارجی باشد، حق ندارد - پیش از آنکه تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه متوقف شود- خواهان خلع سلاح شود.

الخفاجی تصریح کرد: حاکمیت عراق با اظهارات دیپلماتیک ضعیف تامین نمی‌شود بلکه با داشتن عزم و تصمیم ملی شجاعانه و ابزارهای بازدارنده‌ای که قادر به محافظت و پاسداری از مرزها و حریم هوایی است، بدست می آید.

وی افزود: ادامه فشارهای آمریکا بر بغداد (برای خلع سلاح مقاومت) نشان دهنده نیت واشنگتن برای ضعیف و ناتوان نگه داشتن عراق است.

از سوی دیگر، «علی الزبیدی» عضو ائتلاف «چارچوب هماهنگی» شیعیان عراق تأکید کرد که نیروهای حشد الشعبی و گروه‌های مقاومت عراق خون پاک خود را برای شکست دادن نقشه‌های تروریستی و ‌حامیان تروریسم در واشنگتن و تل‌آویو نثار کردند و رکن و ستون اساسی سامانه دفاعی عراق به شمار می‌روند.

به نوشته المعلومه، سلاح‌های مقاومت همچنان نماد غرور و عزت ملی عراق و گواه مخالفت عراقی ها با هرگونه سرسپردگی خواهد بود و صحبت از سلب ابزارهای قدرت عراق در سایه تجاوزگری شدید صهیونیستی-آمریکایی، سلب سپر دفاعی ملت عراق به شمار می‌رود.

این رسانه تاکید کرد: حاکمیت عراق از طریق تسلیم شدن حفظ نمی‌شود بلکه از طریق اراده مقاومت و پافشاری بر سلاح‌هایی که سرزمین عراق را از لوث تروریسم پاکسازی و از عزت و شرف ملت این کشور پاسداری کرد، حفظ می‌شود. این سلاح‌ها تا زمانی که توانمندیهای کشور به‌طور کامل تکمیل نشود، حاکمیت آن به‌طور کامل بازیابی نشود و دست متجاوزان قطع نشود، ضامن آزادی و استقلال عراق خواهند بود.