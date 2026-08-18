معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، هشدار داد: پوشش و مخدوشی پلاک فقط یک تخلف راهنمایی و رانندگی نیست، بلکه در بسیاری از موارد مقدمه‌ای برای ارتکاب جرایم سنگین نظیر سرقت و حتی قتل است و برابر ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی حبس ۶ ماه تا یک سال را در پی دارد.

جوان آنلاین: سرهنگ فیروز کشیر روز سه شنبه با اشاره به اینکه پلاک وسیله‌ نقلیه به‌عنوان یک سند رسمی و هویت وسیله نقلیه محسوب می‌شود اظهار کرد: هرگونه دستکاری، پوشش با ماسک، تلق یا اشیای دیگر و مخدوش‌سازی اعداد و ارقام پلاک، به استناد ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب شده و مرتکب به ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

وی با تفکیک ابعاد این تخلف افزود: پوشش و یا دستکاری پلاک دو بُعد دارد؛ بُعد نخست، تخلف راهنمایی و رانندگی نظیر فرار از طرح ترافیک، عبور از چراغ قرمز و دورزدن دوربین‌های نظارتی است، اما بُعد پنهان و خطرناک‌تر آن، ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای چون سرقت و جرایم خشن است که متأسفانه برخی افراد با این اقدام، قصد پنهان‌سازی هویت خود را دارند.

سرهنگ کشیر در خصوص آمار تخلفات پلاک تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴، بیش از ۶۰۳ هزار فقره اعمال‌قانون برای تخلفات پلاک ثبت شده که سهم موتورسیکلت‌ها بیش از ۲۵۶ هزار فقره بوده است. همچنین در همین بازه، ۳۰۴ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت ملزم به رفع‌اثر پوشش پلاک شده‌اند.