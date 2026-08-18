آسمان صاف در اغلب مناطق کشور

جوان آنلاین: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، پنجشنبه و جمعه در شمال شرق سواحل دریای خزر و ارتفاعات و دامنه های جنوبی البرز شرقی و مرکزی، ابرناکی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می شود.

طی سه روز آینده در ساعات بعداز ظهر و اوایل شب در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان، رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران با احتمال رعد و برق انتظار می رود.

شایان ذکر است تا پایان هفته در برخی نقاط شمال شرق، شرق، مرکز و دامنه های جنوبی البرز، در برخی ساعات وزش باد شدید، در برخی نقاط گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود.

طی سه روز آینده شرق دریای عمان، چهارشنبه و پنجشنبه خلیج فارس و پنجشنبه و جمعه دریای خزر مواج و متلاطم خواهند بود.

امروز آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری از بعدازظهر افزایش باد، در برخی ساعت‌ها وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۹ و کمینه دمای آن به ۲۷ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.