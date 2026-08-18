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تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۰
ورزش » ساير

استفعای مدیر ارشد فیفا در پی انتقاد از اینفانتینو

فیفا مدیر ارشد اجرایی فیفا از سمت خود در این سازمان استعفا کرد.

جوان آنلاین: کوین لامور از سمت خود به‌عنوان مدیر ارشد اجرایی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) کناره‌گیری کرد. جدایی لامور پس از آن رخ داد که این مدیر ارشد فیفا در تاریخ ۳۱ جولای (۹ مرداد) با انتشار بیانیه‌ای در پی پیامدهای طرح جنجالی و لغوشده‌ جانی اینفانتینو با نام «فیفا فوروارد اینترپرایز» که طبق ادعای او، فدراسیون جهانی فوتبال و ذی‌نفعان آن می‌توانستند سرمایه‌ای ۴.۲ میلیاردی از فروش بیش از ۲۰ درصد از سهام جام جهانی به سرمایه‌گذاران خارجی جذب کنند، از رئیس سوئیسی-ایتالیایی فیفا به شدت انتقاد کرده بود.

لامور به خبرگزاری «آسوشیتدپرس» گفته بود که اینفانتینو، کارکنان فیفا را درباره طرح پیشنهادی‌اش فریب داده است؛ طرحی که طبق آن، نهاد حاکم بر فوتبال جهان قصد داشت بخشی از سهام جام جهانی را در دسترس سرمایه‌گذاران خصوصی قرار دهد.

سخنگوی فیفا به نشریه انگلیسی «اتلتیک» گفت: فیفا تأیید می‌کند که همکاری کاری میان فیفا و کوین لامور در سمت مدیر ارشد اجرایی، در تاریخ ۱۷ آگوست (دوشنبه ۲۶ مرداد) به پایان رسیده است. فیفا از کوین برای دو سال خدمتش تشکر می‌کند و برای او در آینده آرزوی موفقیت دارد. هیچ اظهار نظر دیگری در این باره ارائه نخواهد شد.

لامور که پیش از این در اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) با اینفانتینو همکاری می‌کرد، در ماه جولای به خبرگزاری «آسوشیتدپرس» گفته بود: این طرح، پروژه شخصی یک نفر است. نه تنها این پروژه نباید پیش برود، بلکه زمان آن فرا رسیده است که رهبران سیاسی فوتبال سؤالات درست را از خود بپرسند و تصمیمات درست را بگیرند. اگر این به معنای از دست دادن شغلم باشد، مشکلی نیست. آن تصمیم را درک کرده و به آن احترام می‌گذارم. دست‌کم امشب راحت می‌خوابم.

ماتیاس گرافستروم دبیرکل فیفا، از طریق ایمیل به کارکنان فیفا اطلاع داد که لامور این سازمان را ترک خواهد کرد و از خدمات او قدردانی کرد. لامور از نوامبر ۲۰۲۴ در این سمت فعالیت می‌کرد. او که از سال ۲۰۰۷ به اتحادیه فوتبال اروپا پیوسته بود، پیش‌تر به عنوان معاون دبیرکل یوفا خدمت می‌کرد.

استعفای لامور در پی برکناری و استعفای کارلوس کوردیرو از سمت مشاور ارشد اینفانتینو در ماه جولای صورت گرفت که او نیز به دلیل مخالفت با طرح‌ رئیس فیفا برای فروش سهام جام جهانی به بخش خصوصی، از سمت خود استعفا کرد.

اخیراً کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) و کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه دریای کارائیب (کونکاکاف) با انتشار نامه‌ای مشترک با عنوان «نامه‌ای سرگشاده به خانواده فوتبال»، به‌شدت از مدیریت جانی اینفانتینو بر فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) انتقاد کردند و به‌نوعی خواهان استعفای او شدند.

در صورتی که فدراسیون‌های عضو با کنفدراسیون‌های خود هم‌نظر باشند و ائتلاف آنها کامل شود، کار اینفانتینو برای انتخاب مجدد در انتخابات پیش‌روی فیفا بسیار دشوار خواهد شد.

برچسب ها: فیفا ، رئیس فیفا ، قوانین جدید فیفا
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