پیشنهاد نامگذاری فرودگاه مهرآباد به نام رهبر شهید در شورای شهر تهران

رییس شورای شهر تهران درباره نامگذاری معابر به نام شهدا و مسئولان ارشد نظام که در جنگ اخیر به شهادت رسیدند، اظهار کرد: این موضوع در شورا مطرح و در حال بررسی است و امروز پیشنهاد نامگذاری فرودگاه مهرآباد به نام رهبر شهید داده خواهد شد، همچنین درباره نامگذاری معبری به نام شهید شمخانی تصمیم‌گیری می شود.

جوان آنلاین: مهدی چمران در حاشیه جلسه ۴۲۵ شورای شهر تهران در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا راجع به نامگذاری معابر مناسب به نام شهدای جنگ اخیر بویژه شهید شمخانی و شهید پاکپور گفت: درباره شهید شمخانی هنوز جای خاصی برای نامگذاری در نظر گرفته نشده و امروز تصمیم گیری می شود.

وی تاکید کرد: برای نامگذاری به نام این شهدا، متأسفانه در تهران جا و فضا، یعنی خیابان و بزرگراه بسیار کم داریم و باید فکر دیگری کرد و اقدامات دیگری انجام داد. کمیسیون فرهنگی شورا نیز در این زمینه در حال کار است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره پیشنهاد نامگذاری میدان نوبنیاد بنام شهید پاکپور نیز گفت: برای ایشان هنوز جای خاصی نداریم. خیابان سپاه پیشنهاد شده بود، اما چون نام سپاه بود، صلاح ندیدیم این نام تغییر کند. میدان سپاه نیز از گزینه‌هایی بود که مطرح شد، اما برای تغییر نام آن هم همین ملاحظات وجود دارد.

وی درباره نامگذاری معبری مناسب بنام امیر سرلشکر رحیم موسوی هم گفت: هنوز جای مناسبی برای نامگذاری به نام ایشان هم پیدا نکرده‌ایم.

چمران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا شورا تصمیم به تغییر نام بلوار شهید دادمان در ورودی وزارت راه در خیابان حقانی به نام رستم قاسمی شهید دیگری، گرفته است، افزود: آن نامگذاری رسمی نبوده و خیابان و بلواری در شهرک قدس به این نام وجود دارد که با هماهنگی انجام‌شده است و احتمالا این معبر به نام شهید رستم قاسمی نامگذاری خواهد شد. این موضوع هم امروز در دستور کار شورا قرار دارد.

چمران در خصوص فعالیت نمایشگاه‌های درون شهر تهران بیان کرد: هر چه تذکر دادیم به نتیجه‌ای نرسید؛ تذکر دادیم حداقل نمایشگاه‌های پر ازدحام برگزار نشود اما توجهی نکردند. حتی دادستان کل کشور نامه رسمی نوشت و از قوه قضاییه و از سازمان بازرسی نامه نوشتند ولی آن‌ها دارند کار خودشان را انجام می‌دهند.

وی همچنین در ابتدای جلسه شورا در تذکر خود به وزارت نفت با اشاره به کیفیت سوخت تصریح کرد: متاسفانه کیفیت درجه متوسط سوخت پایین رفته است، اما از وزارت درخواست داریم به این مساله رسیدگی کند چرا که میزان کیفیت سوخت سبب می‌شود هم اتوبوس‌ها آسیب ببینند هم هوا آلوده تر شود. امیدواریم تلاش‌های وزارت نفت افزایش پیدا کند.

وی درباره وضعیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر هم گفت: فلسفه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک این بود که بخشی از کارهای شهرداری را برون‌سپاری کنند.

وی ادامه داد: الیته الان هم همین‌طور است ولی اکنون بعضی از کارهایی که در دفاتر خدمات صورت می‌پذیرد، مجدداً در شهرداری هم بررسی می‌شود و حتی شاید در شهرداری دو بار بررسی شود. ما تلاش داریم سرعت صدور پروانه را کاهش دهیم و بررسی اصلاح آیین‌نامه آن هم به همین دلیل است.

چمران درباره انتقال زندان‌ها به خارج شهر تهران هم گفت: انتقال زندان‌ها به خارج از شهر قاعدتاً خیلی مثبت است و در آن بحثی نیست. به‌ویژه که حالا زندان اوین هم در یک دره خاصی قرار دارد. دره اوین یک دره محیط‌زیستی و تنفسی برای شهر تهران است ولی اینکه چه کار می‌خواهند بکنند و چه کار کردند، چیزی به ما اطلاعی ندادند. در دوره قبلی شهرداری قرار بود به جای آن زمین قبلی، شهرداری زمین مناسبی را جایگزین کند اما به نتیجه نرسید.