شبکه سی ان ان با اشاره به تهدید جدید ترامپ علیه عمان تاکید کرد که همگان می دانند تهدیدات رئیس جمهور آمریکا غالبا توخالی است.

جوان آنلاین: شبکه سی ان ان گزارش داد که این نخستین باری نیست که ترامپ، کشور عمان را تهدید می کند و استفاده از تهدید تبدیل به روش معمول وی در برخوردهای بین المللی شده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ می گذشته نیز یک کشور از هر ۱۳ کشور جهان را تهدید کرده بود و عمان در این لیست ۲۰۰ موردی شماره ۱۵ را به خود اختصاص داد.

وی همچنین تجاوزات نظامی علیه هفت کشور تنها در دور دوم ریاست جمهوری خود از جمله ایران، عراق، نیجریه، سوریه و ونزوئلا انجام داده و هفت کشور دیگر از جمله کانادا، کلمبیا، کوبا و مکزیک را به انجام حملات تهدید کرده است.

سی ان ان اضافه کرد که تهدیدات ترامپ غالبا توخالی است. وی بارها اقدام به تهدید دیگران کرده و بعدا عقب نشینی کرده است؛ حتی در مواردی که ایران خواسته های ترامپ را محقق نکرده است. وی پیشرفت در مذاکرات یا موضوعات اختلافی را بهانه ای برای عقب نشینی های خود می داند اما این پیشرفت ها اکثرا وجود نداشته و نشان می دهد تهدید بخشی از اهرم فشار مذاکراتی ترامپ به شمار می رود.