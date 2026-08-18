بعد از آبراهام لینکلن؛ رسوایی جدید آمریکا در یک ناوشکن دیگر

بعد از جنجال به وجود آمده بر اثر بحران‌های موجود بر روی عرشه ناو آبراهام لینکلن، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان آمریکا از بحرانی جدید در ناوشکن بنفولد نیروی دریایی آمریکا خبر داد.

جوان آنلاین: شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان اعلام کرد که ناوشکن «بنفولد» نیروی دریایی آمریکا ماه گذشته به دلیل خرابی در سامانه انرژی و برق رسانی، چهار روز تمام را بدون سرویس بهداشتی قابل‌استفاده، خدمات آشپزخانه و سیستم تهویه مطبوع سپری کرده است.

این شبکه اشاره کرد که این حادثه در دریای چین جنوبی رخ داده که دمای هوا در آن منطقه بسیار بالاست.

«مَتیو کومر» سخنگوی ناوگان هفتم گفت این حادثه در ناوشکن «بن‌فولد» زمانی رخ داد که این ناو در حال اجرای عملیات روتین در منطقه اقیانوس هند و آرام در ۲۴ ژوئیه بود.

کومر توضیح داد که علاوه بر از دست رفتن توان مانور خودکار، خدمات آشپزخانه، سرویس‌های بهداشتی، تهویه مطبوع و تأمین آب آشامیدنی در این کشتی جنگی که حدود ۱۰ هزار تن وزن دارد، مختل شد.

با گذشت بیش از ۲۰ روز از این حادثه، بر اساس اظهارات این سخنگو، علت قطع برق این کشتی جنگی همچنان در دست بررسی است.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که نیروی دریایی آمریکا پس از گزارش‌هایی درباره وخامت اوضاع سلامت روانی کارکنان ارتش آمریکا در ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» در خاورمیانه که بیش از ۲۰۰ روز را بدون توقف بر روی آب بودند، با فشارهای فزاینده‌ افکار عمومی مواجه شده است.

برخی کارشناسان و نیز شمار زیادی از قانونگذاران دموکرات معتقدند که نیروی دریایی آمریکا به دلیل مشکلات مربوط به جنگ با ایران، دچار فرسایش توانمندی‌ها و منابع شده است.

بیانیه نیروی دریایی حاکی است که تعمیرات کشتی بنفولد تا ۸ اوت تکمیل شد و این کشتی به خدمت در مجموعه ناوگروه ضربتی ناو هواپیمابر «جورج واشنگتن» که به‌سوی خاورمیانه در حرکت است تا جایگزین ناو هواپیمابر «لینکلن» شود، بازگشت.