رقیب نتانیاهو در انتخابات کنست: قطر دشمن اسرائیل است

جوان آنلاین: «نفتالی بنت» نخستوزیر سابق رژیم صهیونیستی که رقیب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی در انتخابات آینده سرزمینهای اشغالی است، گفت: قطر کشوری پیچیده یا منفی نیست بلکه یک دشمن است. کسی که نمیفهمد قطر دشمن است، نمیتواند اسرائیل را رهبری کند.
وی افزود: نهادهای امنیتی به کابینه اسرائیل درباره خطر هولناک نفوذ قطر هشدار میدهند و معاملات امنیتی با این کشور را متوقف میکنند، اما رهبری سیاسی در تلآویو، همچنان در قبال خطر این سرطان یهودستیز که به ما آسیب میزند چشم بسته است.
رقیب انتخاباتی نتانیاهو گفت: در کابینه آینده، قطر را کشور دشمن اعلام خواهیم کرد و این سرطانی را که متاستازهای خود را به بخشهای مختلف اسرائیل فرستاده و حتی به دفتر نخستوزیری رسیده است، از میان خود بیرون خواهیم کرد.
باوجود ادعای بنت مبنی بر نزدیکی قطر به کابینه نتانیاهو، دوحه روابط نزدیکی با گروه های مقاومت فلسطین از جمله حماس دارد.