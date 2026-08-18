لوموند بررسی کرد؛ کارنامه مملو از شکست ترامپ طی کمتر از ۲ سال

جوان آنلاین: روزنامه لوموند گزارش داد که منطقه خاورمیانه همواره تعیین کننده و معیار عملکرد رؤسای جمهور آمریکا است و در خصوص ترامپ، این عملکرد نامطلوب و فاقد اقدامات حساب شده بوده است.

بر اساس این گزارش، این ساکن کاخ سفید کارنامه ای مملو از شکست ها را طی کمتر از ۲ سال تحویل داده است. در این زمینه به صورت خاص می توان به جنگ افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اشاره کرد چرا که نتایج این جنگ کاملا عکس خواست واشنگتن مبنی بر نشان دادن قدرت و توان خود بوده و در نهایت به بحران بسته شدن تنگه هرمز و عقب نشینی آمریکا منجر شد.

لوموند همچنین به فشارهای وارد شده از سوی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در کنار نگرانی ها در خصوص کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا که در عقب نشینی ترامپ از تهدیدات خود برای تجاوز مجدد به ایران نقش داشته، اشاره کرد. این عقب نشینی جایگاه آمریکا به عنوان به اصطلاح ضامن امنیت منطقه را تضعیف کرد و باعث شد عربستان، پاکستان و ترکیه به امضای توافقنامه سه جانبه روی بیاورند. این اقدام بیانگر کاهش اعتماد کشورهای منطقه به آمریکا است.

درباره فلسطین نیز ترامپ با یک بحران دیگر رو به رو است. وی نتوانسته ارتش صهیونیستی را مجبور به عقب نشینی از نوار غزه کند و این موضوع اجرای طرح ترامپ را برای بازسازی غزه با مشکل رو به رو می کند. رئیس جمهور آمریکا با لغو تحریم ها علیه شهرک نشینان تندرو نشان داد که در سیاست خود در قبال خاورمیانه دچار تناقض است.