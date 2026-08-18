کد خبر: 1374582
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تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۰
جامعه » اخبار كلی

کلاهبرداری با صدای جعلی و پیام‌های آلوده؛ پلیس فتا هشدار داد

کلاهبرداری رئیس پلیس فتا تهران بزرگ، نسبت به شگردهای جدید کلاهبرداری سایبری با استفاده از هوش مصنوعی، صدای جعلی، سرقت کدهای ورود و انتشار بدافزار هشدار داد.

جوان آنلاین: سردار داود معظمی گودرزی گفت: مجرمان با استفاده از هوش مصنوعی، شبیه‌سازی صدا و چهره افراد، سرقت کدهای ورود به حساب‌های کاربری و انتشار بدافزار، از کاربران فضای مجازی کلاهبرداری می‌کنند.

وی افزود: سوءاستفاده از غفلت کاربران در فضای مجازی موضوع تازه‌ای نیست، اما در سال‌های اخیر شیوه‌های کلاهبرداری سایبری پیچیده‌تر شده است؛ به‌گونه‌ای که مجرمان با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، اعتماد قربانیان را جلب و آنها را در مدت کوتاهی متحمل خسارت مالی می‌کنند.

کلاهبرداری با صدای جعلی اعضای خانواده

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ، درباره یکی از این شگردها گفت: در برخی کلاهبرداری‌ها با استفاده از رسانه مصنوعی «دیپ‌فیک»، صدا یا چهره افراد به کمک هوش مصنوعی شبیه‌سازی می‌شود و مجرمان پس از دسترسی به اطلاعات و دفترچه تلفن قربانیان، با استفاده از صدای شبیه‌سازی‌شده افراد نزدیک به آنها، درخواست فوری پول می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت صحت‌سنجی تماس‌های مشکوک افزود: اگر فردی از طریق تماس، پیام متنی یا صوتی درخواست فوری برای واریز وجه یا دریافت اطلاعات مالی و رمزهای حساب را مطرح کرد، باید موضوع مشکوک تلقی شود.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: حتی اگر صدای یکی از اعضای خانواده یا نزدیکان در تماس شنیده شود، نباید بلافاصله به درخواست مطرح‌شده اعتماد کرد. در چنین شرایطی باید تماس قطع و از طریق شماره‌ای که از قبل در اختیار فرد است، با شخص موردنظر تماس گرفته شود تا هویت تماس‌گیرنده و صحت ادعا مشخص شود.

سرقت اعتبار خرید با دریافت کد ورود

گودرزی همچنین درباره شگرد دیگری که در آن حساب کاربران در پلتفرم‌های خرید اعتباری هدف قرار می‌گیرد، هشدار داد و گفت: کلاهبرداران با مطرح کردن ادعاهایی مانند برنده شدن در قرعه‌کشی، دریافت تخفیف ویژه خدمات پزشکی یا پیشنهادهای وسوسه‌انگیز، از کاربران می‌خواهند کدی را که برای تلفن همراهشان ارسال شده است، در اختیار آنها قرار دهند.

به گفته وی، این کد در برخی موارد، کد ورود به حساب کاربری افراد در پلتفرم‌های خرید اعتباری است و مجرمان پس از دسترسی به حساب، با استفاده از اعتبار موجود به نام قربانی خرید می‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: در این شرایط، بدهی و اقساط خریدهای انجام‌شده به نام صاحب حساب ثبت می‌شود و قربانی ممکن است زمانی از موضوع مطلع شود که پیامک مربوط به اقساط یا بدهی برای او ارسال شده باشد.

«عکس یادگاری»؛ پوششی برای انتشار بدافزار

گودرزی، یکی دیگر از شگردهای مورد استفاده مجرمان را انتشار بدافزار در قالب پیام‌های جذاب عنوان کرد و گفت: پیام‌هایی با مضمون‌هایی مانند «عکس یادگاری» یا «تو هم داخل این عکس هستی، دانلودش کن» ممکن است حاوی لینک مخرب یا فایل آلوده باشند.

وی ادامه داد: کاربر پس از دانلود و اجرای فایل، ممکن است ناخواسته بدافزار را روی تلفن همراه یا رایانه خود نصب کند. این بدافزارها می‌توانند دسترسی مهاجمان به اطلاعات شخصی، تصاویر، مخاطبان، پیامک‌ها و حتی اطلاعات بانکی را فراهم کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با تأکید بر اینکه کاربران نباید فایل‌ها و نرم‌افزارهای ناشناس را از طریق پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی دریافت و نصب کنند، گفت: نرم‌افزارهای موردنیاز باید از منابع و فروشگاه‌های معتبر دریافت شوند.

توصیه پلیس فتا به کاربران

پلیس فتا از شهروندان خواسته است در برابر درخواست‌های فوری برای انتقال وجه، دریافت کدهای ورود، لینک‌های ناشناس و فایل‌های ارسالی از سوی افراد یا حساب‌های ناشناس هوشیار باشند و پیش از هرگونه اقدام، صحت اطلاعات و هویت فرستنده یا تماس‌گیرنده را از طریق یک مسیر مستقل بررسی کنند.

برچسب ها: کلاهبرداری ، کلاهبرداری سایبری ، فراجا
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