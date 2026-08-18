حماس: اشغالگران مسئول تعلل در اجرای توافق غزه هستند

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد که خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی این جنبش، رهبران و نمایندگان گروههای فلسطینی را در جریان دیدارهای خود با میانجیها، طرفهای ضامن آتش بس و رهبری مصر قرار داده است.
حماس افزود که رئیس دفتر سیاسی این جنبش و رهبران و نمایندگان گروههای فلسطینی اشاره کرده اند که رژیم اشغالگر با انکار تفاهمات به دستآمده در اجرای توافق، مسئول تعلل در اجرای آن است.
بر اساس این گزارش، الحیه و رهبران و نمایندگان گروههای فلسطینی بر ادامه روند ساماندهی ساختار داخلی فلسطین بر اساس اصل مشارکت ملی و دموکراسی تأکید کردند.
حماس همچنین اعلام کرد که الحیه و رهبران و نمایندگان گروههای فلسطینی بر ضرورت تدوین یک راهبرد ملی و فراگیر برای مقابله با چالشهای کنونی تأکید کردند.
گفتنی است: الحیه به همراه یک هیئت بلندپایه از سران حماس برای رایزنی با مقامات مصری روز یکشنبه راهی قاهره شد.