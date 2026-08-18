\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a \u0633\u0644\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0642\u0644\u06cc\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u0627\u0646\u0628\u0627\u0631 \u0641\u0631\u0622\u0648\u0631\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0646\u0641\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u06f1\u06f8 \u0646\u0641\u0631 \u0645\u0635\u062f\u0648\u0645 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u0648\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0639\u0644\u062a \u0648\u0642\u0648\u0639 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0645\u0634\u062e\u0635 \u0646\u06cc\u0633\u062a.