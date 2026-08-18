اکثریت آمریکایی ها از عملکرد ترامپ ناراضی هستند

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0646\u062a\u0627\u06cc\u062c \u06cc\u06a9 \u0646\u0638\u0631\u0633\u0646\u062c\u06cc \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0648\u06cc\u062a\u0631\u0632 \u062d\u0627\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u0645\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u062a\u0623\u06cc\u06cc\u062f \u0639\u0645\u0644\u06a9\u0631\u062f \u062f\u0648\u0646\u0627\u0644\u062f \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0647 \u06f3\u06f3 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0633\u062a.\n\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0638\u0631\u0633\u0646\u062c\u06cc\u060c \u06f6\u06f6 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0632 \u0634\u0631\u06a9\u062a\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0639\u0645\u0644\u06a9\u0631\u062f \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0631\u0627 \u062a\u0623\u06cc\u06cc\u062f \u0646\u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.