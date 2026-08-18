حمله روسیه به ۲ کشتی حامل تجهیزات نظامی برای اوکراین

جوان آنلاین: در بیانیه‌ای که وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه در خصوص جدیدترین اخبار مرتبط با عملیات ویژه نظامی این کشور علیه اوکراین منتشر کرد، آمده است: ارتش همچنان به حملات خود علیه زیرساخت‌ های بندری و کشتی‌ هایی که در راستای منافع نیروهای مسلح اوکراین فعالیت می کنند، ادامه می‌ دهد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: در بندر نیکولایف یک کشتی باری حامل تجهیزات نظامی برای نیروهای اوکراینی و در بندر اودسا یک کشتی باری حامل سلاح و مهمات و همچنین انبارهای تجهیزات نظامی اوکراین هدف قرار گرفتند.

وزارت دفاع روسیه بر ادامه این روند و هدف قرار دادن بنادر و کشتی های مرتبط با نظامیان کی یف تأکید کرد.