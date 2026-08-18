هشدار یمن خطاب به عربستان؛ راهی جز لغو محاصره ندارید

وزارت خارجه یمن در واکنش به اقدامات خصمانه عربستان در قبال این کشور یک پیام هشدار آمیز منتشر کرد.

جوان آنلاین: وزارت خارجه یمن وابسته به دولت انصارالله اعلام کرد که هر چقدر رژیم سعودی به تشدید تنش اقدام کند با پاسخ متقابل رو به رو خواهد شد.

در بیانیه صادره از سوی این وزارت خانه آمده است: بعد از شانه خالی کردن رژیم سعودی از تمام تعهدات سابقش و تشدید بی سابقه محاصره یمن، این کشور اقدام به اجرای معادله محاصره در برابر محاصره کرده است و هر گامی ضروری را برای نجات مردم یمن از وخیم ترین بحران انسانی اتخاذ می کند.

بر اساس این بیانیه، بعد از اقدام برای اجرای این معادله، عربستان مزدوران خود را در سراسر یمن به کار گرفت. این مزدوران تهدید مستقیمی علیه امنیت و ثبات یمن به شمار می روند و به همین دلیل نیروهای مسلح با آنها به روش مناسبی برخورد کرده است.

وزارت خارجه یمن تاکید کرد که رژیم سعودی باید بداند هیچ راهی جز لغو محاصره یمن و پایان دادن به حضور مزدوران در این کشور نیست. کم هزینه ترین و بی دردسرترین راه، اجرای خواسته های مردم یمن از سوی عربستان و رها کردن این کشور است.