رئیس پلیس راهور فراجا، با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط تبلیغات محیطی گفت: پیام‌های درج‌شده در بیلبوردها باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن منتقل شوند و نباید باعث جلب توجه و تمرکز رانندگان شوند.

جوان آنلاین: این روزها در سطح شهر و برخی معابر، بیلبوردهایی دیده می‌شود که شیوه طراحی و ارائه پیام در آن‌ها با تبلیغات معمولی متفاوت است؛ پیام‌هایی که گاه به شکل معما، پازل یا جمله‌ای چندلایه طراحی شده‌اند و برای فهم کامل آن‌ها، مخاطب باید چند لحظه بیشتر به محتوای تبلیغ دقت کند. همین ویژگی باعث شده این پرسش مطرح شود که آیا چنین تبلیغاتی با توجه به حضور رانندگان در معابر و بزرگراه‌ها، می‌تواند تمرکز آن‌ها را از مسیر و شرایط ترافیکی منحرف کند؟

سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در گفتگو با مهر، با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط در تبلیغات محیطی اظهار کرد: هرگونه تبلیغ محیطی می‌بایستی در چارچوب شرایطی باشد که تدوین و ابلاغ شده است.

وی با تأکید بر نحوه طراحی و محتوای پیام‌های تبلیغاتی افزود: ما بارها به مجموعه شهرداری‌ها در سطح کشور و سازمان راهداری در جاده‌ها گوشزد کرده‌ایم که پیام‌هایی که در بیلبوردها درج می‌شود، چه از نظر نوشتار و چه از نظر تصویر، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن منتقل شود.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: تبلیغات اصلاً نباید باعث جلب توجه و تمرکز راننده روی آن بیلبورد یا هر چیز دیگری شود.

حسینی در پایان تأکید کرد: این موضوع را مجدداً برای اصلاح منعکس می‌کنیم.