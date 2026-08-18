جوان آنلاین: گردان‌های حزب‌الله عراق اعلام کرد که مقاومت اسلامی برای ورود به گفت‌وگو با هر دولتی با هدف سامان‌دهی و همکاری درباره سلاح که از آن به سلاح عزت و کرامت یاد کرد، شروط متعددی دارد.

این گروه خروج کامل و واقعی نظامیان دشمن آمریکایی از خاک و آسمان عراق را یکی از این شروط اعلام کرد.

دیگر شرط این گروه، اطمینان از عدم بازگشت نیروهای آمریکایی به عراق و رهایی روند تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی این کشور از سلطه آمریکا اعلام شد.

خروج نیروهای ترکیه از شمال عراق نیز از دیگر شروط اعلام‌شده گردان‌های حزب‌الله عراق است.

این گروه همچنین خواستار انحلال نیروهای پیشمرگه به‌ عنوان مسلح‌ترین و خطرناک‌ترین گروه‌ شبه‌نظامی برای اتحاد عراق» شد.