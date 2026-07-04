صعود مقتدرانه مراکش به یک چهارم نهایی/ کانادا حذف شد

جوان آنلاین: تیم ملی فوتبال مراکش در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۲۰:۳۰ شنبه، ۱۳ تیر به مصاف کانادا، یکی از میزبانان جام جهانی ۲۰۲۶ رفت که این بازی با برتری ۳ بر صفر مراکش به پایان رسید.

مراکش ۳ - ۰ کانادا

ورزشگاه: هوستون

داور: مایکل اولیور

گلزنان: عزالدین اوناحی (۵۰ و ۸۲) و سوفیان رحیمی (۸+۹۰) برای مراکش.

ترکیب مراکش: یاسین بونو، اشرف حکیمی، ایسا دیوپ، رضوان هلهال، نصیر مزراوی، ایوب بوعدی (۶۳ سفیان امرابط)، نیل العیناوی، عزالدین اوناحی، بلال الخنوس (۶۳ شمس الدین تالبی)، ابراهیم دیاز و اسماعیل صیباری (۲۲ سوفیان رحیمی).

ترکیب کانادا: ماکسیم کرپو، آلیستر جانستون، لوک دی فوژرول، مویز بومبیتو، ریچی لاریا (۷۹ جیکوب شافلبرگ)، تیجون بوکانان، نیکو سیگور، استفن اوستاکیو، علی احمد (۷۸ پرومیس دیوید)، جاناتان دیوید و تانی اولواسی (۶۳ کایل لارین).