جوان آنلاین: مرتضی حیدری روز شنبه در گفت وگویی افزود: وقتی جمعیت حاضر در مسجد جمکران و بلوار پیامبر اعظم قم به هم متصل شدند، ما شاهد یک نماز باشکوه خواهیم بود.

وی اظهار داشت: ما قصد داریم زمینه ادای دین همه مومنین به رهبر شهید انقلاب اسلامی را فراهم کنیم.

وی گفت: پس از اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید در صورت اقتضای شرایط، آیین تشییع در بلوار پیامبر اعظم (ص) برگزار خواهد شد تا همه مشتاقان فرصت حضور و ادای احترام را داشته باشند.

آیین تشییع، بدرقه و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی طی روزهای ۱۳ تا ۱۸ تیرماه جاری در شهرهای تهران، قم، کربلا، نجف و مشهد مقدس برگزار خواهد شد.