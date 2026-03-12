فروش فوق العاده وانت سایپا ۱۵۱ GX با قیمت جدید

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0633\u0627\u06cc\u067e\u0627 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u062f\u0627\u0631\u062f \u0641\u0631\u0648\u0634 \u0641\u0648\u0642 \u0627\u0644\u0639\u0627\u062f\u0647 \u0648\u0627\u0646\u062a \u0633\u0627\u06cc\u067e\u0627 \u06f1\u06f5\u06f1 \u0627\u0631\u062a\u0642\u0627\u0621 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 GX \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f0 \u0635\u0628\u062d \u0631\u0648\u0632 \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0645\u0648\u0631\u062e \u06f2\u06f4 \u0627\u0633\u0641\u0646\u062f\u0645\u0627\u0647 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a\u06cc \u0628\u0631 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u0627\u06cc\u062a \u0641\u0631\u0648\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0641\u0639\u0627\u0644 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u062f.\n