جوان آنلاین: وابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:
به گزارش مهر، موج ۴۲ عملیات وعده صادق ۴ با رمز "لبیک یا خامنهای" و به یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان اجرا شد. این عملیات با تقدیم به سید و سالار شهیدان، رهبر شهید انقلاب و خانواده محترم ایشان، به شلیک موشکهای سهمگین عماد، قدر، خیبرشکن و فتاح و همچنین پهپادهای انهدامی به قلب تل آویو و پایگاههای ارتش تروریستی آمریکا انجام شد.
این اقدام نشاندهنده عزم راسخ نیروهای مسلح ایران در دفاع از کیان کشور و پاسخ به تهدیدات دشمنان است.
