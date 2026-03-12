جوان آنلاین: وابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

به گزارش مهر، موج ۴۲ عملیات وعده صادق ۴ با رمز "لبیک یا خامنه‌ای" و به یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان اجرا شد. این عملیات با تقدیم به سید و سالار شهیدان، رهبر شهید انقلاب و خانواده محترم ایشان، به شلیک موشک‌های سهمگین عماد، قدر، خیبرشکن و فتاح و همچنین پهپاد‌های انهدامی به قلب تل آویو و پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا انجام شد.

این اقدام نشان‌دهنده عزم راسخ نیرو‌های مسلح ایران در دفاع از کیان کشور و پاسخ به تهدیدات دشمنان است.

