جوان آنلاین: شاگردان وحید شمسایی با محکم برداشتن گام نخست، لرزه بر اندام حریفان خود در جام‌ملت‌های فوتسال آسیا انداختند. یوز‌های ایران که با هدف کسب چهاردهمین جام راهی اندونزی شدند، در نخستین گام، با برتری ۴ بر یک مقابل مالزی، خط و نشانی جدی برای سایر رقبای خود کشیدند.

مالزی آمده بود برای جبران شکست چند ماه قبل در دور گروهی مقدماتی جام‌ملت‌های آسیا، اما بار دیگر دریافت که عبور از سد وارث قهرمانی آسیا اصلاً کار ساده‌ای نیست، خصوصاً که شمسایی خوب می‌داند این تیم را چطور باید غافلگیر کند. سرنوشت برای مالزی بار دیگر تکرار شد. این تیم همانطور که مهرماه با دریافت چهار گل تن به شکست داده بود، این‌بار نیز با چهار گل محمدحسین درخشانی، بهروز عظیمی، حسین طیبی و مسلم اولادقباد بار دیگر مقابل ایران به زانو درآمد. البته این مرتبه مالزی یکی از گل‌های خورده را توسط محمد اولدین ناوی جبران کرد، اما در نهایت نتوانست تغییری در اصل ماجرا ایجاد کند و با قبول شکست، زمین بازی را ترک کرد تا ایران کار خود را در گروه D با برتری مقابل مالزی آغاز و با تفاضل گل بهتر نسبت به افغانستان، صدر جدول را از آن خود کند.

مالزی یک‌بار دیگر مقابل ایران غافلگیر شد. شمسایی برای محک زدن حریف و شاید هم برای غافلگیر کردن آن بود که تیمش را با ترکیب باقر محمدی در درون دروازه، محمدحسین درخشانی، مهدی کریمی، سالار آقاپور و بهروز عظیمی روانه میدان کرد، اما در ادامه جز مهدی رستمی‌ها و دروازه‌بان‌ها، مابقی بازیکنان از جمله مسلم اولادقبا و البته حسین طیبی، کاپیتان تیم راهی میدان شدند تا با تجربه بالایی که دارند، حریف را در کسب نتیجه ناکام بگذارند.

در پایان این دیدار که با درخشش شاگردان وحید شمسایی همراه بود، سالار آقاپور مرد سال آسیا از سوی کمیته فنی مسابقات به عنوان برترین بازیکن دیدار ایران – مالزی انتخاب شد. این در حالی بود که ایران در این مسابقه چهار گلزن داشت، اما مرد سال فوتسال آسیا که با پاسی دقیق و بی‌نقص برای بهروز عظیمی پایه‌گذار گل دوم ایران بود، با بیشترین دوندگی و خلق چند موقعیت گلزنی بالاترین نمره را در بین ملی‌پوشان از سوی کمیته فنی گرفت. البته آقاپور در این دیدار چند مرتبه با شوت‌های مستقیم، دروازه مالزی را تهدید کرد، اما عملکرد گلر حریف مانع از گلزنی مرد سال فوتسال آسیا شد. آقاپور آخرین بار در پایان بازی با فرانسه در جام‌جهانی بود که موفق به کسب جایزه بهترین بازیکن زمین شده بود.

تیم ملی فوتسال ایران در ادامه، صبح روز جمعه در دومین دیدار خود برابر عربستان به میدان می‌رود. تیمی که کار خود را در این گروه با قبول شکست ۳ بر صفر مقابل افغانستان آغاز کرد. باختی که می‌تواند انگیزه عربستانی‌ها را برای مصاف ساعت ۹:۳۰ روز جمعه برابر ایران افزایش دهد. بی‌تردید این تیم که روند رو به رشدی را در پیش گرفته، نمی‌خواهد با دست خالی و در همین ابتدای راه اندونزی را ترک کند، اما کسب نتیجه برابر مدافع عنوان قهرمانی کار ساده‌ای نیست، خصوصاً که شمسایی و شاگردانش به دنبال صعودی مقتدرانه از گروه D هستند، آن‌هم با کسب حداکثر امتیازات و این می‌تواند کار را برای عربستان دشوارتر کند.