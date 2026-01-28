زاهدان - ۶۰۰ نفر از علما و روحانیان اهل‌سنت کشور با صدور بیانیه‌ای، تهدید علیه مقام معظم رهبری را به‌شدت محکوم کردند.

جوان آنلاین: جمعی از علما و روحانیان اهل سنت استان سیستان و بلوچستان با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن تهدید علیه مقام معظم رهبری، تاکید کردند: در شرایط فعلی تنها راه دفع شر از امت خدا، ایستادگی و یکپارچگی مقابل دشمنان است.

به گزارش مهر، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

[مَن عادَی لی وَلِیًّا فقَدْ آذَنْتُهُ بالحَرْبِ...]و، اما بعد...

امروز، لزوم اتحاد امت اسلام مقابل کفار امری اجتناب ناپذیر است.

مرور اتفاقات گذشته در دنیا به خوبی نشان می‌دهد که دشمنان دیرینه اسلام با همه توان و زور به میدان آمده‌اند و برای از بین بردن حاکمیت اسلام در دنیا از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

دشمنانی که گاه در میدان نبرد حقیقی ظاهر می‌شوند و گاه در لباس خودی در کف خیابان تظاهر به دوستی می‌کنند، اما اموال مسلمین را تخریب می‌کنند و کتاب خدا را آتش می‌زنند...

به راستی در این شرایط تنها راه دفع شر از امت خدا، ایستادگی و یکپارچگی مقابل دشمنان است.

جمهوری اسلامی ایران به واسطه وجود نعمت رهبری شجاع، بصیر و آگاه همواره حوادث و ابتلائات گوناگون را با موفقیت پشت سر گذاشته و اگر این نبود، سرنوشتی جز بلاد اسلامی دیگر منطقه نصیب ما نمی‌شد؛ ملت‌هایی که مقابل کفر سر تعظیم فروآوردند و یا در نبرد با آنها دچار شکست شدند.

ما خداوند را بواسطه وجود چنین رهبری شکرگزار هستیم؛ رهبری که متعلق به همه آزادگان و مسلمین جهان هستند و امروز حفظ سلامتی و عزت ایشان (که همان عزت اسلام است)، بر همه ما لازم و واجب است.

ما علماء و روحانیان اهل سنت استان سیستان و بلوچستان سخنان و مواضع این باند جنایتکار را در راستای تهدید مقام معظم رهبری، شدیدا محکوم کرده و اعلام می‌کنیم هرگونه تلاش برای آسیب رساندن به شخص ایشان و حتی بیان این جنایت، با اقدام مشابه و پاسخ کوبنده امت اسلامی همراه خواهد بود.

والسلام

علما و روحانیون اهل سنت استان سیستان و بلوچستان