فنر خوراک دام پرید، گوشت گران شد

جوان آنلاین: کمبـود نهـادههـای دامـی و جهـش قیمـت خـوراک دام، بازار گوشـت قـرمـز را به هـم ریخـت؛ قیمتـی که سفـره بسیـاری از خـانوادههـا را کـوچکتر کـرده است.
به گزارش فارس، نرخ هر کیلوگرم گوشت در قصابیها حدود یکمیلیون تومان شد، خانوادهای که چند ماه گذشته با ۵۰۰هزار تومان یک کیلو گوشت میخرید، امروز با همین مبلغ تنها نیم کیلو میگیرد.
مجتبی عالی، مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران دلیل اصلی گرانی گوشت را کمبود نهاده و خوراک دام میداند که عرضه را کاهش و هزینه تولید را چند برابر کرده است.
افزایش قیمت نهادهها از چند ماه قبل شروع شد. دولت ابتدا ارز ترکیبی را برای واردات مطرح کرد، این کار به واردات دیرهنگام منجر شد، از سویی محمولههای وارداتی به دلیل عدمتخصیص ارز در بندر ماند و دموراژ سنگین به قیمتها اضافه شد. همین هزینهها مستقیم به گوشت منتقل شد، ۷۰ درصد هزینه تولید گوشت را خوراک تشکیل میدهد.
دامداران میگویند سهمیه آنها از بازارگاه وزارت جهاد (سامانه توزیع نهاده دولتی) تأمین نمیشود و ناچارند نهاده را از بازار آزاد دو تا سه برابر (سویا ۳۰، ذرت ۲۲ و جو ۲۵ هزار تومان) بخرند، عرضه دولتی قطرهچکانی است که بازار را تشنه نگه داشته است. گرانی نهاده باعث شده است گوشت داخلی از وارداتی هم گرانتر شود؛ کالایی که علاوه بر هزینه خرید، کرایه حمل و عوارض گمرکی دارد. این نشان میدهد مدیریت تأمین نهاده در داخل مشکل جدی دارد.
جلال خیرخواهمقدم، کارشناس دامداری میگوید: «اصلیترین مشکل گرانی، کمبود گوشت است. وقتی عرضه کم شود، قیمت بالا میرود. راه فوری، واردات است.»، اما ابراهیم مرادزاده، کارشناس کشاورزی معتقد است: «تنها یک دهم نیاز گوشت قرمز کشور (۱۰۰ هزار تن) وارد میشود. راه پایدار، کاهش هزینه تولید داخلی با تأمین بموقع نهاده است.» مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران میگوید: سالانه به ارزش ۵ میلیارد دلار (یکهفتم درآمد نفتی) واردات نهاده داریم که تخصیص بموقع ارز، مدیریت اصولی وزارت جهاد و مقابله با رانت سه اقدامی است که هزینه تولید را کاهش میدهد و قیمت گوشت را از سطح یکمیلیون تومان پایین میآورد.