معیشت مردم در دستور ویژه دولت و مجلس

جوان آنلاین: با عبور تورم خوراکی‌ها از ۵۱‌درصد و رشد بی‌سـابقه قیـمت کالا‌های اساسی، امنیت غذایی خانوار‌ها بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید است. ادامه روند کنونی بدون بازبینی در ساختار تولید و توزیع، نه‌تنها فشار معیشتی دهک‌های پایین را تشدید می‌کند، بلکه می‌تواند آثار بلندمدتی بر سلامت نیروی کار و رشد اقتصادی کشور بگذارد، از این رو دولت و مجلس بهبود معیشت مردم را در دستور کار خود قرار داده‌اند. مجلس بررسی طرح حمایت از تولید کشاورزی در شرایط جنگی را در هفته جاری در دستور کار خود دارد و دولت نیز ضمن بررسی طرحی جدید برای حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر در بخش‌های مسکن، معیشت، درمان و آموزش، بر تولید و واردات کالای ارزان تأکید دارد، به طوری که روز گذشته رئیس‌جمهور با حضور در بازرگانی داخلی بر تأمین کالا‌های سبد هزینه خانواده‌ها تأکید کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی یکی از اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان ارز دولتی است، باید بر هزینه‌کرد این منابع ارزی نهایت دقت به عمل آید تا کالا گران تهیه نشود و بیشترین سود آن، به دقیق‌ترین شکل ممکن، به مصرف‌کنندگان اصلی و هدف اصلی تخصیص این منابع ارزی برسد.

قیمت مواد غذایی شاخص مهمی از رفاه جامعه است و سیاستگذاران همواره در تلاش هستند تورم مواد غذایی را کاهش دهند.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی یک سال اخیر برخی از اقلام مهم سفره خانوار، بیش از ۱۰۰‌درصد افزایش قیمت داشته است، همچنین طی هشت سال اخیر درحالی که درآمد خانوار‌ها حدود ۵/۱۲ برابر شده، طی این مدت قیمت اقلام سفره خانوار به طور میانگین بیش از ۲۰برابر شده است، از این رو دولت‌ها با هدف کنترل قیمت مواد غذایی سیاست‌های متفاوتی اجرا می‌کنند که میزان اثرگذاری این سیاست‌ها همواره از سوی کارشناسان مورد بحث بوده است.

این سیاست‌ها از خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی و عرضه این اقلام با قیمت‌های یارانه‌ای بسیار ناچیز تا تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی و حتی قیمت‌گذاری دستوری را در بر می‌گیرد.

این سیاست‌ها در حالی اجرا شده که داده‌های رسمی نشان می‌دهد تورم اقلام سفره خانوار طی هشت سال اخیر همواره بالاتر از شاخص کل تورم کشور بوده است.

افزایش قیمت کالا‌ها به طور کلی به افزایش هزینه‌های زندگی منجر می‌شود، اما افزایش قیمت مواد غذایی به‌شدت خانوار‌های کم‌درآمد را تحت تأثیر قرار می‌دهد چراکه سبد مواد غذایی خانوار بخش مهمی از هزینه‌های زندگی خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، همچنین افزایش قیمت مواد غذایی خانوار‌های کم‌درآمد را مجبور می‌کند مصرف مواد غذایی خود را کاهش دهند. این کاهش در مصرف مواد غذایی ممکن است باعث سوءتغذیه شود که به کاهش امید به زندگی منجر می‌شود.

در واقع ثبات قیمت مواد غذایی برای سیاستگذارانی که تلاش می‌کنند خانوار‌ها بالاتر از خط فقر قرار گیرند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

دولت چهاردهم نیز با هدف بهبود معیشت مردم، طرحی جدید برای حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر در بخش‌های مسکن، معیشت، درمان و آموزش در دستور کار خود دارد و همزمان تلاش می‌کند متولی سفره‌های مردم را مدیریت کند.

به گزارش مرکز آمار ایران، در سال جاری برنج و حبوبات در صدر جهش‌های قیمتی قرار داشته‌اند و از هفته‌های اخیر قیمت گوشت قرمز نیز با عبور از یک‌میلیون تومان در صدر جدول گرانی‌ها قرار گرفته است.

کنشگران معتقدند، تحلیل آمار‌ها نشان می‌دهد مهار تورم خوراکی‌ها صرفاً با سیاست‌های کلان پولی ممکن نیست. بازطراحی زنجیره تولید و توزیع و مداخله هدفمند وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش عرضه و کاهش هزینه‌ها یک ضرورت فوری و مهار تورم خوراکی‌ها نیازمند اقدام همزمان در سه محور اصلی است:

اصلاح نظام توزیع: توسعه سامانه‌های دیجیتال و حذف واسطه‌های غیرضروری.

افزایش بهره‌وری تولید: استفاده از بذر‌های اصلاح‌شده، فناوری‌های نوین کشاورزی و مدیریت بهینه آب.

شفافیت آماری و نظارت یکپارچه: ایجاد سامانه متمرکز داده برای پایش تولید و قیمت از مزرعه تا بازار.

بررسی طرح حمایت از تولید کشاورزی در شرایط جنگی در مجلس

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس دستورکار این هفته صحن علنی مجلس را تشریح کرد که از اهم آن می‌توان به رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان برای بررسی طرح حمایت از تولید کشاورزی در شرایط جنگی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اشاره کرد.

عباس گودرزی در گفت‌و‌گو با خانه‌ملت، در این خصوص گفت: بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیاز‌های غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در اجرای ماده ۱۶۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس از دیگر دستورکار‌های این هفته صحن علنی مجلس است.

حضور پزشکیان در جلسه شورای معاونان وزارت جهاد کشاورزی

در پی افزایش نرخ تورم مواد خوراکی در یک سال اخیر و تلاش دولت برای بهبود وضع معیشت مردم، رئیس‌جمهور روز گذشته در شرکت بازرگانی دولتی، در نشست وزیر و مدیران وزارت جهادکشاورزی حضور یافت و ضمن شنیدن گزارش‌ها و دیدگاه‌های آنان، در سخنانی مهم‌ترین انتظارات خود را از این دستگاه اجرایی تشریح کرد.

به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان ضرورت کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت جهادکشاورزی با توجه به گستردگی و تعدد زیرمجموعه‌ها و نیروی انسانی آن را یکی از مهم‌ترین انتظارات خود عنوان کرد و اظهار داشت: حذف موازی‌کاری‌ها، مدیریت هزینه‌های جاری، افزایش بهره‌وری و کوچک و چابک‌سازی ساختار اداری از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کنترل هزینه‌های جاری دستگاه‌های اداری کمک کند.

وی افزود: با توجه به تأثیر قابل توجه هزینه‌های جاری دستگاه‌ها روی نرخ تورم، مدیریت این هزینه‌ها ضرورت مضاعف دارد.

رئیس‌جمهور حفظ و ایجاد تعادل میان منابع و مصارف را از دیگر ضرورت‌هایی که باید به آن توجه بیشتر شود عنوان و تصریح کرد: این موضوع مهم باید اصلی‌ترین دغدغه همه ارکان دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت جهادکشاورزی باشد. در وزارت جهادکشاورزی باید این نکته که با توجه به منابع موجود، چه بکاریم، کجا بکاریم و چگونه بکاریم، اولویت محوری همه برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات باشد.

تأکید بر توزیع عادلانه یارانه‌ها

پزشکیان همچنین بر ضرورت تلاش برای توزیع عادلانه یارانه‌ها و اطمینان حاصل کردن از رسیدن آن به دست مصرف‌کنندگان اصلی تأکید کرد و گفت: وزارت جهادکشاورزی یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان ارز دولتی است و هزینه‌کرد این منابع باید با دقت رصد و مدیریت شود تا مصرف‌کنندگان اصلی از عواید آن بهره‌مند شوند، نه اینکه افراد بهره‌مندتر که به طور طبیعی خرید بیشتری دارند، بیشتر از این منابع بهره‌مند شوند.

رئیس‌جمهور توجه بیش از پیش بر افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری و بهره‌گیری از تجهیزات و راهکار‌های نوین در بخش کشاورزی، مدیریت توأمان مصرف و تقاضا در کنار عرضه، بهینه‌سازی و نظارت دقیق بر فرایند خرید و تأمین کالا‌های اساسی از خارج از کشور به منظور جلوگیری از افزایش هزینه‌های تأمین کالا در هر مرحله از خرید در خارج تا تحویل در داخل کشور و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های تجاری در منطقه را از جمله دیگر انتظارات خود از وزارت جهادکشاورزی عنوان کرد.

ضرورت بازنگری در مدل اعطای مجوز و نیز مدیریت احداث واحد‌های گلخانه‌ای و الگوی کشت

پزشکیان با تأکید بر ضرورت بازنگری در مدل اعطای مجوز و نیز مدیریت احداث واحد‌های گلخانه‌ای و نیز الگوی کشت خاطرنشان کرد: احداث گلخانه‌ها نیز با توجه به در دسترس بودن منابع آبی و نیز شرایط صادراتی مطلوب‌تر باید به سواحل جنوبی کشور منتقل شود. از سوی دیگر رویه‌های مرسوم و معمول شیوه کشت باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد، البته این مسئله باید با لحاظ دقیق همه جوانب و تبعات اجتماعی احتمالی آن به شکلی جامع بررسی، برنامه‌ریزی و اجرایی شود. این اقدام باید در قالب کارگروه و با روابط بین‌بخشی حداکثری به پیش برده شود.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های بلااستفاده در بخش تولیدات محصولات غذایی و صنایع تبدیلی به منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر از تولیدات کشاورزی با رویکرد صادراتی، تلاش برای بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی در عرصه بیابان‌زدایی، بازنگری سیاستی، مأموریتی و عملکردی مراکز تحقیقاتی در حوزه کشاورزی به منظور ارتقای بهره‌وری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های آنها متناسب با منابع تخصیصی و سامان دادن فاصله عرضه محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره خانواده با هدف حذف واسطه‌گری، جلوگیری از افزایش بی‌دلیل قیمت و اختصاص سود محصولات به تولیدکنندگان واقعی و جلوگیری از اجحاف به مصرف‌کنندگان از دیگر انتظارات مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور در این جلسه بود.

سیاست‌های غیرقابل اجرا با سند و راهکار ارائه شود

پزشکیان همچنین از مدیران بخش‌های مختلف وزارت جهادکشاورزی خواست اجرای کامل سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی با هدف اعتلا، عزت و سربلندی کشور را مأموریت و دغدغه اصلی خود بدانند و اظهار داشت: هر جزئی از برنامه‌ها و سیاست‌ها را که از نظر شما قابل اجرا نیست، به شکل مستدل و مستند ارائه دهید تا برای اصلاح و به‌روزآوری آن در هماهنگی با مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم انجام شود.

رئیس‌جمهور همچنین از وزیر و مدیران وزارت جهادکشاورزی خواست با اتخاذ رویکرد «تمرکز‌خاص»، پیشبرد امور و اجرای برنامه‌ها را به شکل دقیق، مستمر و منظم رصد و ضمن اطمینان یافتن از پیشرفت مؤثر اقدامات، گزارش آن را نیز ارائه کنند.

پزشکیان همچنین با تأکید بر اینکه در هر زمینه‌ای از تهیه صرف اسناد و برنامه‌های مکتوب خودداری و حتماً برنامه اقدام و اجرا تهیه کنید، افزود: رشد یا عقب‌ماندگی از ما و شما مدیران نشئت می‌گیرد. آینده همان چیزی است که اراده و نسبت به اجرای آن اقدام می‌کنیم. اگر عزم خود را جزم کنیم، می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم و روند را به شکل مستمر بهبود بخشیم، کافی است هر کس در هر روز به اندازه یک قدم مشخص به جلو حرکت کند. شایسته این مردم و این کشور نیست که با این همه نعمت و استعداد تا این حد با مشکل مواجه باشد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: کار با امر و نهی صرف به پیش نمی‌رود، هرکس به جای اینکه از دیگران بخواهد خود را اصلاح کنند، اصلاح را از خود آغاز کند. به جای آنکه دنبال مقصر باشیم، به دنبال شناسایی علت مشکلات و رفع آنها باشیم. از تجربیات دیگران درس بگیریم، توانمندی‌های خود را ارتقا دهیم، برای بهتر شدن تلاش مستمر و باور داشته باشیم که می‌توانیم بر مشکلات غلبه و بهترین باشیم. برقراری حداکثری ارتباط بین‌بخشی با دستور و بخشنامه مقدور نیست، باید ارتباط گرفتن را به شکل علمی دنبال و در همین راستا با مردم نیز تعامل مؤثر و مثبت برقرار کنیم تا از مشارکت آنها نیز به بهترین شکل بهره بگیریم.