نقد منصفانه خبرنگاران راهگشا است

سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر کرج گفت : نقد منصفانه همراه با ارائه طریق توسط خبرنگاران راهگشا است و مدیریت شهری کرج از این گونه نقادی ها استقبال می کند.

علی قاسمپور در مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شهری کرج افزود: رسانه پل ارتباطی بین مردم و مسوولان است و باید از نقد منصفانه استقبال کرد.

وی ادامه داد: مدیریت شهری کرج با همراهی خبرنگاران چهارسال گذشته توانسته بخشی از مشکلات و کاستی ها کلانشهر کرج را برطرف کند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج گفت : تلاش های مدیریت شهری بر این است تا در زمان باقیمانده از شورای ششم پروژه های نیمه تمام کرج را به سرانجام برساند.

وی تاکید کرد: در زمان حاضر عملیات اجرایی تکمیل آزاد راه شهید سلیمانی ، قطار شهری و تعدادی پروژه عمرانی دیگر با سرعت در حال انجام است.

در این مراسم مسعود محمدی ، رییس شورای شهر و مهرداد کیانی ، شهردار کرج از همراهی خوب اصحاب رسانه با مدیریت شهری تشکر و قدردانی کردند.