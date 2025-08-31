افزایش ۷۸ درصدی پرداختی به شهرداری ها و دهیاری های استان البرز از محل مالیات بر ارزش افزوده

رضا برهانی نیا اظهار داشت: از این مبلغ سهم شهرداری های استان از ابتدای سال جاری لغایت تیرماه، ۳۷ هزارو ۳۳۷ میلیارد ریال، سهم دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری۲هزار و ۸۸۹ میلیارد ریال و ۶هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال سهم سلامت بوده است .

وی ادامه داد: از رقم پرداختی به حساب شهرداری هاو دهیاری های استان، سهم شهرداری و دهیاری های کرج بالغ بر۲۶هزار و ۸۲ میلیارد ریال و سهم شهرستان اشتهارد۵۶۱میلیارد ریال، چهار باغ ۱هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال ، ساوجبلاغ ۲هزار و ۷۱۵ میلیارد ،طالقان ۲۴۹میلیارد ریال ، فردیس ۷هزار و ۲۰۱ میلیارد ریال و نظر آباد ۲هزار و ۲۸۶ میلیارد ریال بوده که این پرداختی ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۸ درصدی را داشته است .

برهانی نیا خاطر نشان کرد: این موفقیت در سایه تعامل و همراهی مودیان محترم مالیاتی و بدون اعمال فشار مضاعف بر آنان، با اجرای برنامه‌هایی نظیر شناسایی فرارهای مالیاتی، بررسی تراکنش‌های بانکی و انتقال پرونده‌ها به استان حاصل شده است.

وی افزود: از مجموع ۱۰درصد مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۴، یک درصد سهم سلامت، یک درصد جهت تامین اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان، چهاردرصد مالیات و چهاردرصد عوارض است که عوارض ارزش افزوده وصولی هر ماه برای انجام امور عمرانی شهری و روستایی به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و در روستاهای بدون دهیاری به حساب فرمانداری ها واریز می شود. .

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز گفت : توزیع هدفمند عوارض ارزش افزوده در استان نقشی تعیین‌کننده در توسعه زیرساخت‌های شهری، بهداشتی و ورزشی استان ایفا کرده است. در همین راستا اطلاع رسانی طرح ها و پروژه های عمرانی افتتاح شده از محل عوارض پرداختی مودیان مالیاتی توسط شهرداری ها منجر به آگاهی بخشی مردم از محل هزینه کرد و مصرف مالیات در استان می شود.