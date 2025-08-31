توزیع ۲۶۱۰ دستگاه ویلچر و تجهیزات توانبخشی گامی مهم در توانمندسازی معلولین است

مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: در راستای تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی توانخواهان، ۲۶۱۰ دستگاه ویلچر برقی و تجهیزات تخصصی توانبخشی به ارزش ۱۳۲ میلیارد ریال به جامعه هدف بهزیستی استان اهدا شد.

وجیهه محمدی فلاح در مراسم اهدای ۲۶۱۰ دستگاه ویلچر برقی و سایر تجهیزات توانبخشی ویژه مددجویان تحت پوشش بهزیستی البرز که در آیینی با حضور استاندار البرز برگزار شد با اعلام این خبر اظهار داشت: این اقدام با هدف حمایت، توانمندسازی و تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت به امکانات توانبخشی انجام شد.

وی افزود: از مجموع این تجهیزات ۳۰ دستگاه ویلچر برقی که به همت بسیج سازندگی و قرارگاه محرومیت زدایی سپاه استان البرز تهیه شده بود و ۸۸۱ دستگاه ویلچر کربنی و کالسکه سی‌پی و سایر ویلچرهای تخصصی و همچنین ۱۶۹۹ دستگاه تجهیزات دیگر شامل تخت بیمارستانی، بزرگ نمای الکترونیک، ساعت گویا ویژه نابینایان و…که با بودجه اختصاصی بهزیستی استان البرز تهیه شده بود در اختیار توانخواهان تحت پوشش قرار گرفت.

محمدی فلاح ادامه داد: رویکرد بهزیستی همواره بر تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سطح رفاه افراد دارای معلولیت متمرکز بوده و توزیع این تجهیزات بخشی از همین سیاست حمایتی است.

وی در پایان تصریح کرد: بهزیستی استان البرز با همراهی خیرین و مشارکت دستگاه‌های مختلف تلاش می‌کند تا علاوه بر ارائه خدمات توانبخشی، فرصت‌های توانمندسازی و حضور فعال توانخواهان در جامعه را بیش از پیش فراهم کند.