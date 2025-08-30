جایزه نفر اول جشنواره موسیقی جوان فقط ۶ میلیون تومان!

جوان آنلاین: دبیر هجدهمین دوره جشنواره ملی موسیقی جوان در نشست خبری این رویداد از اجرایی نشدن بندهای سند ملی موسیقی صدا و سیما گلایه کرد. وی خواستار توجه و تمرکز بیشتری روی موسیقیهای دستگاهی، نواحی و مقامی شد و با ابراز تأسف از توجهات زیادی که به موسیقی پاپ میشود موسیقی پاپ را نوعی موسیقی مصرفی خواند که در حد و اندازه موسیقی اصیل و ردیف دستگاهی نیست تا معرفت شنیداری داشته باشد.
به گزارش «جوان»، نشست خبری جشنواره ملی موسیقی جوان روز گذشته در معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. حمیدرضا اردلان دبیر هجدهمین دوره جشنواره موسیقی جوان در ابتدای این نشست با تسلیت درگذشت احمد پژمان بیان کرد: دانش موسیقی آقای پژمان نوآوریهای بسیاری را وارد موسیقی ایرانی کرد و تسلطش بر موسیقی به گونهای بود که توانست موسیقی ایرانی را به جهانیان بیشتر بشناساند.
وی در مورد جشنواره گفت: ما امروز هجدهمین جشنواره موسیقی جوان را برگزار میکنیم، این تداوم به خودی خود، این جشنواره را مستحکم میکند و به جایی میرسد که این فستیوال از خودش دفاع میکند. تداوم مسئله مهمی است و این تداوم نیازمند تداوم در طول سال نیز است؛ بنابراین ما فستیوالی داریم که در طول سال در دو مرحله برگزار میشود. اینکه جشنواره ملی موسیقی جوان چه وظایفی میتواند برای خود تعریف کند، مهم است؛ یکی از مهمترین آنها تشکیل گروههای موسیقی در انواع ردیف دستگاهی، مقامی و کلاسیک است.
هدایت جشنواره توسط جوانان
اردلان با بیان اینکه وعده سال قبل را محقق کردیم، عنوان کرد: قرار بود در چهار رشته موسیقی برنامه اجرا کنیم که محقق شد که از جمله آن، سازهای ضربی با محوریت تنبک ایرانی و ردیف دستگاهی است، اما امسال دفتر موسیقی به عنوان یک تعهد قبول کرده که این گروهها در طول سال، به فعالیت خودشان ادامه دهند.
دبیر جشنواره موسیقی جوان بیان کرد: بحث بعدی تفاوت آموزش برای سطوح یکسان است؛ توسط کارگاههای موسیقی و گماردن مدرس، بحث ارتقای علمی برگزیدگان در فستیوال به عنوان مهمترین وجه مدنظر قرار گرفتهاست.
اردلان تأکید کرد: در این جشنواره، شعار جوانگرایی بسیار مهم است و به همین دلیل دوست ندارم برای دوره آینده دبیری این رویداد را برعهده داشته باشم، چراکه جوانانی تحصیلکرده و صاحب دانش زیر ۴۰ یا ۳۵ سال حضور دارند که قدرت هدایت این جشنواره را هم دارند، بنابراین امیدوارم این جشنواره در هیچ شرایطی دچار کمبود و آسیب نشود، چراکه یکی از جریانات مستقل است و امیدوارم به آیندگان همینگونه تحویل شود.
دبیر جشنواره موسیقی جوان در پاسخ به پرسشی درباره رسانهای شدن این جشنواره به منظور مردمی شدن بیشتر آن، گفت: صداوسیما برایش اهمیت ندارد که جشنوارهای با حضور تعداد زیادی از جوانان منعکس شود. اتفاقاً امسال نامههایی به رادیو و تلویزیون ارسال کردیم تا بیایند و دوربین بگذارند تا از کار این جوانان شهرستانی بسیار بااستعداد فیلم و صدا بگیرند و پخش کنند. من به جدیت مطالبه دارم که صداوسیما وظیفه ذاتی و قانونی خودش را در این زمینه انجام دهد و با آنها جلساتی هم گذاشتیم. وی تصریح کرد: فستیوال در پراکنده کردن و تبلیغ خودش محدودیت دارد و ما الان همان وضعیت چندین سال پیش را داریم، اما وظایف دانشگاهها نسبت به این جشنواره این است که برندگان این جشنواره به صورت رایگان در دانشگاهها پذیرش شوند.
پاپ مصرفی!
اردلان اظهار کرد: این همه برنامه موسیقیهای دستگاهی و نواحی و مقامی اجرا میشود، اما به رغم همه این برنامهها، با تأسف توجهات به پاپ بیشتر است. موسیقی پاپ مصرفی است و در حد و اندازه موسیقی اصیل و ردیف دستگاهی نیست تا معرفت شنیداری داشته باشد. وی خطاب به اهالی رسانه بیان کرد: شما بنویسید که مسئولان با حمایت از این موسیقی میتوانند گوشها را از تخریب نجات دهند و فریادی است که من میزنم؛ «صداوسیما ساز موسیقی را نشان دهید». سازهای موسیقی، لالایی و آواز وسیله است. من برای مردمی شدن میتوانم این نکات را بگویم هر چند این فستیوال در حد خودش مردمی نشده است.
دبیر جشنواره هجدهم موسیقی جوان تأکید کرد: مدیر صداوسیما باید شهامتهایی هم داشتهباشد؛ اگر مردم معیارند، صداوسیما و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم باید به حرف مردم گوش دهد و به اعتقاد من، جریانات فرهنگی کشور باید رویهای مشخص را پی بگیرند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره گذر کردن از صداوسیما و ورود به پلتفرمهای نمایشی گفت: ما به هیچ عنوان از صداوسیما نباید عبور کنیم، چراکه دارایی کشور هستند و باید در جهت رفع نواقص عمل کنند. گذر کردن مبانی متفاوتی دارد. در یک ساختار ممتد همه ما اهل ایران هستیم، همچنانکه وقتی به ما حمله میشود همه اختلافات را کنار میگذاریم تا برای رفع مشکلات و مقاومت وارد عمل شویم. این مختص به این زمان نیست و تمدن ایرانی این قدرت را دارد که به متجاوزان این موضوع را بفهماند. تلویزیون متعلق به همه مردم ایران است و من به گفتوگو معتقدم و یک روزی تلویزیون به این درایت خواهد رسید که از همه موسیقیدانان پذیرایی کند.
شرمساری دبیر از جوایز
اردلان با بیان اینکه بودجه کل جشنواره موسیقی جوان ۶ میلیارد تومان است، توضیح داد: اگر موسیقی فجر با توجه به کارکردهای سیاسیاش مهم است جشنواره موسیقی جوان نیز مهم است و در آخر ما دستمزدی واقعاً به کسی نمیدهیم و با شرمساری، ارقام پایینی به داوران میدهیم و زیاد در قید و بند رزرو هتل برای شرکتکنندگان جشنواره نیستیم. به همین دلیل بچهها همراه با والدینش میآیند و اسکانشان برعهده خودشان است و این نشئت گرفته از علاقه به فرهنگ و هنر است. این بچهها مدافعان معرفت شنیداری کشور هستند. وی در مورد جوایز جشنواره نیز بیان کرد: جوایز در کمال شرمساری، خیلی کم است ما به نفر اول ۶ میلیون، نفر دوم ۵ میلیون و نفر سوم ۴ میلیون تومان میدهیم، اما به واقع باید ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون تومان به آنها بدهیم. شاید تنها موضوع راضیکننده، ارائه تندیسی است که به برگزیدگان میدهیم.
اردلان درباره بودجههای کلانی که در وزارت فرهنگ برای یک شب برگزاری یک رویداد هزینه میشود، اما برای جشنواره موسیقی جوان بودجه خیلی کمی در نظر گرفته شدهاست، گفت: موضوع بودجه را باید کسانی دیگر پاسخ دهند، اما من از تلاش معاونت هنری و مدیر دفتر موسیقی سپاسگزارم، چراکه این جشنواره جزو سرفصل جشنوارههایی قرار گرفته که حتماً باید بودجه مصوب داشته باشد و کم بودن بودجه به بودجه کل معاونت هنری برمیگردد. دبیر جشنواره موسیقی جوان در پایان در مورد فیلمهای مستندی که از جشنواره ساخته میشود، بیان کرد: قرار است ۲۰ فیلم مستند از اجراهای بچهها در جشنواره موسیقی جوان ساخته شود. کسی که این فیلمها را میسازد با بودجه ما کنار آمده و قرار است در اپلیکشنهایی که صحبت کردیم، نیز پخش شوند.