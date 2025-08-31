جوان آنلاین: وزارت ورزش بیانیه داد که لغو مجمع عمومی فدراسیون والیبال هیچ ارتباطی با انتقاد‌های ملی‌پوشان این رشته به خصوص کاپیتان تیم ملی ندارد و فضاسازی‌های برخی رسانه‌ها کاملاً دروغ است.

خب، قبول، هر چه شما می‌گویید درست، فقط یک چیز و آن اینکه حتی اگر می‌خواستید یک جور‌هایی قدرت‌نمایی و به فدراسیون و والیبالیست‌ها حالی کنید که حرف اول و آخر ورزش را شما می‌زنید، بد زمانی را برای این مانور قدرت انتخاب کردید، چون خواهی‌نخواهی همه حتی نزدیک‌ترین آدم‌ها به وزارت هم باید خیلی ساده باشند که جور دیگری فکر کنند و حواس‌شان برود به مشکلات اداری برای لغو مجمع عمومی فدراسیون والیبال!

هر چه بود فعلاً تمام شده، هرچند هنوز هم بر این باوریم که وزارت ورزش نتوانسته آنطور که دلش خنک شود، کار را جمع و جور کند. به هر حال کاپیتان تیم ملی هنوز هم در ترکیب تیم حضور دارد و فدراسیون والیبال هم بیانیه حمایتی از وزارت ورزش و تشکر از زحمات و توجهات جناب وزیر و دیگر وزارت‌نشینان صادر نکرده و فعلاً فضا آرام است، اما این اتفاق یک حقیقت را برای همه آشکار کرد؛ حقیقتی که شاید مدت‌ها بود پشت پرده بیانیه‌ها و پیام‌های صرفاً تشکر‌آمیز و مبالغه‌آمیز فدراسیون‌ها از وزارت ورزش پنهان شده بود. حقیقت حالا مشخص است و آن اینکه کسی حق انتقاد ندارد؛ کسی حق ندارد بگوید «پاداش ما چه شد» یا اینکه بگوید «اگر وقت کردید سری هم به تمرین ما بزنید»، همه فقط باید از توجهات وزارت ورزش تشکر کنند ولاغیر!

ورزش کشور سال پرافت‌وخیزی را پیش رو دارد؛ رقابت‌های مختلف بین‌المللی و مسابقات کسب سهمیه المپیک؛ رویداد‌هایی که همه خوب می‌دانیم ورزشکاران مدال‌آور و افتخارآفرین ایران باید در آن شرکت کنند ولی خب ظاهراً این عزیزان باید توجه داشته باشند که حق انتقاد ندارند. اصلاً همینی که هست، می‌خواهید بخواهید، می‌خواهید نخواهید. این را ما نمی‌گوییم، این را وزارت ورزش می‌گوید. ورزشکار مدال‌آور و افتخارآفرین فقط باید تشکر کند، اگر می‌خواهد انتقاد کند، در تیم‌های ملی جایی ندارد، چون وزارت ورزش فقط تشکر را می‌پذیرد. مدال‌آوران حواس‌شان هم باشد که نباید خود را با بیت‌المال‌خور‌های فوتبال مقایسه کنند، چون پول و توجه همیشه برای آنها بوده، هست و خواهد بود، اصلاً ببازند، مهم نیست، ولی بقیه فقط باید تشکر کنند.