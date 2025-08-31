کد خبر: 1315438
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۱:۲۰
ورزش » ساير

وزارت فقط تشکر را می‌پذیرد!

وزارت فقط تشکر را می‌پذیرد! وزارت ورزش بیانیه داد که لغو مجمع عمومی فدراسیون والیبال هیچ ارتباطی با انتقاد‌های ملی‌پوشان این رشته به خصوص کاپیتان تیم ملی ندارد و فضاسازی‌های برخی رسانه‌ها کاملاً دروغ است
فریدون حسن

 جوان آنلاین: وزارت ورزش بیانیه داد که لغو مجمع عمومی فدراسیون والیبال هیچ ارتباطی با انتقاد‌های ملی‌پوشان این رشته به خصوص کاپیتان تیم ملی ندارد و فضاسازی‌های برخی رسانه‌ها کاملاً دروغ است. 
خب، قبول، هر چه شما می‌گویید درست، فقط یک چیز و آن اینکه حتی اگر می‌خواستید یک جور‌هایی قدرت‌نمایی و به فدراسیون و والیبالیست‌ها حالی کنید که حرف اول و آخر ورزش را شما می‌زنید، بد زمانی را برای این مانور قدرت انتخاب کردید، چون خواهی‌نخواهی همه حتی نزدیک‌ترین آدم‌ها به وزارت هم باید خیلی ساده باشند که جور دیگری فکر کنند و حواس‌شان برود به مشکلات اداری برای لغو مجمع عمومی فدراسیون والیبال!
هر چه بود فعلاً تمام شده، هرچند هنوز هم بر این باوریم که وزارت ورزش نتوانسته آنطور که دلش خنک شود، کار را جمع و جور کند. به هر حال کاپیتان تیم ملی هنوز هم در ترکیب تیم حضور دارد و فدراسیون والیبال هم بیانیه حمایتی از وزارت ورزش و تشکر از زحمات و توجهات جناب وزیر و دیگر وزارت‌نشینان صادر نکرده و فعلاً فضا آرام است، اما این اتفاق یک حقیقت را برای همه آشکار کرد؛ حقیقتی که شاید مدت‌ها بود پشت پرده بیانیه‌ها و پیام‌های صرفاً تشکر‌آمیز و مبالغه‌آمیز فدراسیون‌ها از وزارت ورزش پنهان شده بود. حقیقت حالا مشخص است و آن اینکه کسی حق انتقاد ندارد؛ کسی حق ندارد بگوید «پاداش ما چه شد» یا اینکه بگوید «اگر وقت کردید سری هم به تمرین ما بزنید»، همه فقط باید از توجهات وزارت ورزش تشکر کنند ولاغیر!
ورزش کشور سال پرافت‌وخیزی را پیش رو دارد؛ رقابت‌های مختلف بین‌المللی و مسابقات کسب سهمیه المپیک؛ رویداد‌هایی که همه خوب می‌دانیم ورزشکاران مدال‌آور و افتخارآفرین ایران باید در آن شرکت کنند ولی خب ظاهراً این عزیزان باید توجه داشته باشند که حق انتقاد ندارند. اصلاً همینی که هست، می‌خواهید بخواهید، می‌خواهید نخواهید. این را ما نمی‌گوییم، این را وزارت ورزش می‌گوید. ورزشکار مدال‌آور و افتخارآفرین فقط باید تشکر کند، اگر می‌خواهد انتقاد کند، در تیم‌های ملی جایی ندارد، چون وزارت ورزش فقط تشکر را می‌پذیرد. مدال‌آوران حواس‌شان هم باشد که نباید خود را با بیت‌المال‌خور‌های فوتبال مقایسه کنند، چون پول و توجه همیشه برای آنها بوده، هست و خواهد بود، اصلاً ببازند، مهم نیست، ولی بقیه فقط باید تشکر کنند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ورزش ، فدراسیون ، والیبال
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

توسعه فردی و مهارت‌افزایی کلید‌های موفقیت در کار هستند

اهانت به فردوسی ادامه یک روند نگران‌کننده!

نسل Z اروپا آبجوفروشی‌ها را ورشکسته کرد

قیمت سکه، طلا، طلای دست دوم و نقره امروز یکشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۴

روایت رهبر انقلاب از ماجرای نشست دشمنان ملت ایران در یک پایتخت اروپایی، برای تعیین جایگزین جمهوری اسلامی!

«حجاب‌استایل‌ها» معنویت را جشنواره کرده‌اند 

حمله ناتراز به ناترازی انرژی 

فینال زودهنگام لیگ 

‏گزارش فنی نیویورک تایمز از فردو با نام «هدف پنهان در ایران»

تصاحب فراساحلی 

چتر حمایتی قانون پررنگ روی کاغذ و کم‌جان در عمل 

اخراج اتباع غیرقانونی جرائم پایتخت را کاهش داد 

صدر، مطهری و جناب آقای اژه‌ای

بازگشتی با درخشش برنز 

عقبگرد از برنامه هفتم در ارتقای جایگاه علمی 

بحران‌های امروز و راهکار‌های فردا 

انجیر ایلام چشم انتظار صنایع تبدیلی 

فتح تهران با پل برمر!

امپراتور فحاش را با مر قانون آشنا کنید

بازگشت به هشدار «طغیان» تیلرسون 

پاسخ امروز رهبر انقلاب به یک پرسش: علت اصلی دشمنی آمریکا با ملت ایران چیست؟

توصیه‌ی قطعی رهبر انقلاب: سپر پولادین اتحاد مقدس نباید خدشه‌دار شود

رهبر انقلاب: همه مراقب باشند! طراحی دشمن بعد از شکست آنها در جنگ ۱۲روزه ایجاد چند صدایی و شکستن اتحاد است

آب را ول نکنید!

رهبر انقلاب: رژیم‌صهیونی امروز منفورترین رژیم دنیا است

قانون تسهیل در چاه معاونت وزیر اقتصاد افتاد!

مردم ایران تحلیل‌ها را مچاله کردند

«خاک پای حیدر» چگونه ایرانیان را متحد کرد

کاهش جزئی بهای طلا در پی تثبیت دلار؛ افزایش قیمت در انتظار فلز زرد

باند سارقان نیسان‌آبی تا چشم‌عقابی چراغ‌دزد! + گفت‌وگو با سارقان

چهلمین روز شهادت سردار غیب پرور

قتل صاحب رستوران «آب و آتش» با شلیک گلوله 

کورسوی دیپلماسی در ژنو 

قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد

نفس‌های آشکار دماوند

وزارت بهداشت برخلاف قانون ظرفیت‌ها را ۴ هزار نفرکاهش داد

عامل امریکا و صهیونیسم در اختلاف‌افکنی نباشید

تیم ملی ایران از شوک افغانستان گریخت؛ پیروزی ملی پوشان در نیمه اول

یک نیمه طوفانی در بازی استقلال و ذوب آهن اصفهان/ آبی‌ها باختند

نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

روزگار سخت مادران کارمند 

سربازان امنیت را به خودرو‌های ایمن مجهز کنید

استقلال در پی ۳ امتیاز دوم

اتحاد مقدس حول ایستاده‌گی مقابل دشمن

۸ تروریست عامل شهادت پلیس ایرانشهر به هلاکت رسیدند

«مکانیسم ماشه» تیر ندارد خودزنی نکنیم

دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهن

مکانیسم تفرقه!

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی "دامن" در زابل برگزار شد

هدف از فعال‌سازی مکانیسم ماشه چیست؟

پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با خانواده یکی از فرماندهان شهید جنگ ۱۲روزه/ فرماندهی که در مراسم اهل‌بیت خادمی می‌کرد
گزارش حضور در منزل شهید پدافند هوایی ارتش/مقابل شقی‌ترین دشمنان ایستاد
جایزه نفر اول جشنواره موسیقی جوان فقط ۶ میلیون تومان!
«مکانیسم ماشه» تیر ندارد خودزنی نکنیم
فرامتن سفر پزشکیان به چین 
اقتصاد اروپا در لبه تیغ مکانیسم ماشه
زیرساخت‌های افزایش ظرفیت پزشکی را نداریم
رتبه‌های برتر کنکور اعلام شد/ رقابت با امکانات نابرابر
طوفان اختلافات بعد از یک انتقاد ساده! 
نشست خبری جشنواره ملی موسیقی جوان
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ پسرم در حالی شهید شد که چشم به راه تولد فرزندش بود
گفت‌وگو با هم‌بند مرحوم سید علی‌اکبر ابوترابی/ ابوترابی برای انسانیت مرز نمی‌شناخت
مرگ اعتماد و دیپلماسی با مکانیسم ماشه
هدف از فعال‌سازی مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیسم تفرقه!
آخرین اخبار