کریستیانو رونالدو و ثبت رکورد خاصی دیگر

جوان آنلاین: تیم‌های فوتبال النصر و الاهلی در حالی از ساعت ۱۵:۳۰ امروز (شنبه - به وقت تهران) در دیدار سوپرجام عربستان به مصاف هم رفته‌اند که کریستیانو رونالدو با گلی که در دقیقه ۴۱ این بازی از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند، رکورد خاصی دیگر را به نام خود به ثبت رساند.

به گزارش تسنیم، رونالدوی ۴۰ ساله که با پیراهن تیم ملی پرتغال ۱۳۹ گل به ثمر رسانده، صدمین گلش با پیراهن النصر را زد و تبدیل به اولین فوتبالیست تاریخ شد که در چهار لیگ مختلف موفق شده بیش از ۱۰۰ گل به ثمر برساند.

برنده پنج توپ طلا در منچستریونایتد ۱۴۵ گل، در رئال مادرید ۴۵۰ گل، در یوونتوس ۱۰۱ گل و در النصر ۱۰۰ گل به ثمر رسانده است. کریس تا کنون ۹۳۹ گل در رقابت‌های باشگاهی و ملی به ثمر رسانده است.